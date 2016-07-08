Нижний Новгород, 8 июля, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) волонтеры из «Российского движения школьников» посетили детский центр «Бригантина». Здесь живут более 32 детей, оставшиеся без попечения родителей.

Берти Моризо. Дети

В рамках всероссийской акции «Любовь, семья, ромашка» волонтеры рассказали детям о возникновении праздника День семьи, любви и верности. После этого участники акции вместе с воспитанниками центра смастерили символ праздника — ромашки.

Такие акции 8 июля проходят в детских домах, летних лагерях и воскресных школах. Добровольцы рассказывают об истории праздника, проводят мастер-классы по вырезанию различных предметов из бумаги. Такие же мастер-классы прошли для всех желающих в парках и скверах по всей России.

По словам организаторов акции «Любовь, семья, ромашка», охватившей 25 регионов, она направлена на продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности, как одной из важнейших задач всего российского общества.

Также в Нижнем Новгороде в этот день прошла серия мероприятий, посвященных празднику. Так, в Ленинском районе города в парке Станкозавода прошел большой районный праздник, посвященный Дню Петра и Февронии. Гостям праздника будет представлена большая концертная программа. В течение всего праздника работают мастер-классы для детей и взрослых: «Веселая шляпка» по изготовлению игольниц и «Ромашка счастья» по раскрашиванию ромашек из слоеного теста. Также в программе праздника — чествование семей: молодоженов, юбиляров, молодых родителей.

Главным событием праздника стало открытие Аллеи любви. Композиция состоит из семейной «счастливой скамейки», арки и цветущей клумбы.

Свое поздравление нижегородцам в честь праздника направил губернатор Валерий Шанцев. По его словам, развитие института семьи для такой многонациональной страны, как Россия имеет большое значение, так как понятия любви и верности являются близкими для всех вне зависимости от религии, обычаев и традиций.

При этом губернатор отметил, что в Нижегородской области семье уделяется самое пристальное внимание: «Улучшение демографии, поддержка материнства и детства — одни из важнейших приоритетов деятельности регионального правительства. И надо сказать, принимаемые меры дают свои плоды. Строятся детские сады, улучшаются жилищные условия многодетных и молодых семей, увеличивается рождаемость».

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.