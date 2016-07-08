Варшава, 8 июля, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Российская Федерация не является для его страны ни противником, ни угрозой. Об этом Олланд заявил сегодня, 8 июля, по прибытии в Варшаву на саммит военного блока НАТО, сообщает телеканал RT.

Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

«НАТО отнюдь не претендует на то, чтобы влиять на отношения, которые Европа должна поддерживать с Россией», — сказал президент Франции. Он добавил, что Россия для Франции не является ни противником, ни угрозой.

Напомним, ранее президент США Барак Хусейн Обама заявил в своей статье для Financial Times, что «российская угроза» станет ключевым вопросом саммита военного блока НАТО в Варшаве.