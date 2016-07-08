Тбилиси, 8 июля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках Варшавского саммита НАТО 8 июля встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча прошла в формате один на один, и на ней обсуждались вопросы дальнейшего усиления партнерства и сотрудничества между Грузией и НАТО.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина

Георгий Маргвелашвили поблагодарил Йенса Столтенберга за твердую поддержку евроатлантической интеграции Грузии. Стороны обсудили прогресс, достигнутый Грузией на этом пути, и те практические шаги, которые должны способствовать повышению обороноспособности страны.

Было подчеркнуто, что Грузия остается верной своим обязательствам и продолжает вносить значительный вклад в миротворческие операции и обеспечение евроатлантической безопасности.

Президент Маргвелашвили возглавляет делегацию Грузии, которая принимает участие в саммите НАТО.