Тбилиси, 8 июля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Варшавский саммит НАТО в ближайший период принесет Грузии существенное упрочение ее обороноспособности, пишет грузинская газета «Резонанси» со ссылкой на мнения представителей правительства Грузии и политологов. Они же (власти и политологи) предполагают, что Варшавский саммит может принести Грузии больше сюрпризов, чем предыдущие саммиты.

Giorgi Balakhadze Мечта Грузии о НАТО

Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели уверена, что в любом утвержденном на Варшавском саммите концепте, касающемся Черного моря, обязательно будет учтена и Грузия.

«Это то направление и вызов, о котором мы очень однозначно сказали, что не существует безопасности Черного моря, не существует успешных проектов на Черном море, если их участником не является Грузия», — передает издание слова Тинатин Хидашели.

Мнения политологов относительно итогов Варшавского саммита расходятся. Так, Вахтанг Маисая считает, что в Варшаве Грузия получит более реальный и существенный пакет помощи, такой, какой обычно «Америка предоставляет своим друзьям и партнерам», реально получит то, что необходимо для упрочения обороноспособности Грузии.

Другой военный аналитик Амиран Салуквадзе предполагает, что саммит НАТО ничего нового в плане закупок или передачи вооружения Грузии не предложит. По его мнению, в Варшаве, скорее всего, Грузии предложат новый статус, так как уже сами понимают, что путь Грузии к НАТО очень затянулся, и это вызывает пессимизм у населения страны.