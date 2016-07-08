Столтенберг: «НАТО будет меняться наравне с ее задачами»
Варшава, 8 июля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В Варшаве стартовал один из важнейших саммитов НАТО, где решится судьба размещения военных контингентов альянса в Восточной Европе, передает ABC News.
Открывая саммит, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча внесет изменения в блок, «чтобы наши люди были защищены, наши страны были безопасными, а наши ценности сохранены»
Столтенберг отметил, что НАТО будет прогрессировать наравне с тем, как «изменяются и развиваются стоящие перед нами задачи».
По его словам, решения, которые в Варшаве примут президент США Барак Обама и другие главы государств альянса, «придадут очертания НАТО в течение многих лет».
Саммит начался с церемонии чествования солдат НАТО, которые потеряли свои жизни на службе своим странам и военному блоку.