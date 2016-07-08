Варшава, 8 июля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В Варшаве стартовал один из важнейших саммитов НАТО, где решится судьба размещения военных контингентов альянса в Восточной Европе, передает ABC News.

U.S. Army Europe Американские и польские солдаты в ходе штатных учений стран-участниц НАТО. Польша, апрель 2014 года

Открывая саммит, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча внесет изменения в блок, «чтобы наши люди были защищены, наши страны были безопасными, а наши ценности сохранены»

Столтенберг отметил, что НАТО будет прогрессировать наравне с тем, как «изменяются и развиваются стоящие перед нами задачи».

По его словам, решения, которые в Варшаве примут президент США Барак Обама и другие главы государств альянса, «придадут очертания НАТО в течение многих лет».

Саммит начался с церемонии чествования солдат НАТО, которые потеряли свои жизни на службе своим странам и военному блоку.