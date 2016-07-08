Минск, 8 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В Белоруссии завершено расследование по делу о гибели в Минске восьмилетней девочки от укусов собаки в марте этого года. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Meli1670 Зубы собаки

Как было установлено в ходе расследования, мать девочки на протяжении нескольких дней употребляла спиртное и в момент трагедии также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребёнка не кормили около суток, должный уход за содержавшейся дома собакой не осуществлялся.

«Следствием установлено, что смерть ребёнка наступила в результате травматической ампутации правой верхней конечности на уровне средней трети плеча с развитием массивной кровопотери и геморрагического шока, — говорится в сообщении. — Согласно заключению медико-криминалистической экспертизы, на руке ребёнка имеются рваные раны, которые образовались от зубов собаки, находившейся на момент происшествия в квартире».

На основе собранных по делу доказательств, в том числе заключений экспертиз, матери погибшей девочки предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК Белоруссии «Заведомое оставление в опасности, совершённое лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни состояние». Сообщается, что вину в совершённом преступлении женщина признала полностью. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По мнению общественных активистов, трагедия во Фрунзенском районе Минска в ближайшем времени может стать поводом для ужесточения в Белоруссии административного законодательства, касающегося содержания домашних животных, а также продажи слабоалкогольных напитков.

Так, уже сейчас белорусские власти обсуждают введение новых ограничений на продажу пива. В частности, предлагается запретить продажу напитка в радиусе полукилометра от государственных и общественных учреждений. Уже действует запрет на распитие пива в парках и скверах, во дворах и других местах за исключением точек общепита и частных квартир. Ещё ранее были ликвидированы доступные пролетариату пивные, тем временем, пивные рестораны держат цены на уровне самых дорогих городов мира.