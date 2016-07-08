Каракас, 8 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Венесуэла открывает границу с Колумбией в атмосфере «взаимности и мира, в целях развития экономики, борьбы с контрабандой и незаконными вооруженными формированиями», сообщает Prensa Latina. Переход от резкой конфронтации к миру между Колумбией и Венесуэлой начался после визита в Каракас заместителя главы Госдепа США Томаса Шэннона.

OpenClipart-Vectors Открытие границы

Напомним, что в августе 2015 года отношения между Венесуэлой и Колумбией, которые никогда не были радужными, резко обострились. После нападения вооружённых контрабандистов на венесуэльских военных в районе штата Тачира, президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел на границе с Колумбией чрезвычайное положение и закрыл границу на 60 дней Затем режим чрезвычайного положения был продлен. С пограничных территорий было депортировано около одной тысячи колумбийцев. Из-за возникшего кризиса власти двух стран отозвали своих послов для консультаций. За месяц до этого разгорелся «Морской скандал» между Венесуэлой и Колумбией, писало ранее ИА REGNUM.

Сейчас Колумбия и Венесуэла заявили, что будет создан модульный завод на базе совместного предприятия с государственной компанией Petróleos de Venezuela, способный производить 15 тысяч баррелей нефти для производства топлива, асфальта, смазочных материалов и других производных, направленных на рынок Колумбии. Еще одним предложением является пешеходный поток между двумя странами с 06:00 до 18:00 (по местному времени) по мостам имени Симона Боливара и Франсиско де Паула Сантандер через муниципалитет Гарсиа — де — Эвиа, комментирует Prensa Latina.