Варшава, 8 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Великобритания сняла запрет на службу женщин в прифронтовых зонах, передает The Guardian.

ResoluteSupportMedia Британские военнослужащие

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о таком решении на саммите НАТО в Варшаве.

Кэмерон говорит, что он принял предложение руководителя армии генерала Ника Картера. Последний рекомендовал, чтобы на военной службе женщины имели возможность участвовать в ближнем бою в наземных операциях. Картер попросил, чтобы решение было реализовано «как можно скорее».

Кэмерон говорит, что «очень важно, чтобы наши вооруженные силы были мирового класса и отражали общество, в котором мы живем».

До сих пор британские женщины могли служить в качестве летчиков-истребителей, моряков и подводников, но не в пехоте или танковых подразделениях.

Некоторые страны, как США, Канада, Австралия и Израиль, уже легализовали участие женщин в ближнем бою.