Варшава, 8 июля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Военный блок НАТО и Европейский Союз собираются в 2017 и 2018 годах провести параллельные учения по противодействию гибридным угрозам. Об этом сказано в «Совместной декларации руководителей ЕС-НАТО», опубликованной сегодня на официальном сайте альянса.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в Литве. Июль 2014 года

В документе говорится, что необходимо усилить координацию между ЕС и НАТО по учениям, в том числе по гибридным угрозам. Предлагается разработать первые параллельные и скоординированные учения в 2017 и 2018 годах.

ЕС и НАТО намерены вместе работать над анализом, предупреждением и ранним обнаружением гибридных угроз, своевременно обмениваться информацией и разведданными. Также предполагается сотрудничество в сфере стратегической коммуникации и реакции на вызовы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 июля в Варшаве проходит саммит НАТО. В ходе саммита планируется принять итоговое решение о численности и составе четырёх батальонов альянса на территории Польши и Прибалтики.