Краснодар, 8 июля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. 8 июля, в День семьи, любви и верности Краснодар и Туапсе присоединились к всероссийской волонтерской акции «Любовь, семья, ромашка». Сегодня добровольцы рассказывали ребятам в детских домах, летних лагерях и воскресных школах об истории праздника. А в парках и скверах юные кубанцы смогли смастерить различные поделки из бумаги, и, конечно же, главный символ праздника — ромашку, передает корреспондент ИА REGNUM. Свои поделки дети потом дарили прохожим.

admkrai.krasnodar.ru Любовь и верность

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Мастерим ромашку

«Важность таких акций очень высока! Цельюакции является продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности. Детям и их родителям очень понравилось мероприятие, и каждый из них унес на память о нем частичку — собственноручно изготовленную ромашку», — поделилась заместитель директора Волонтерского центра КубГУ Олеся Волик.

фото предоставлено организаторами акции Вот такие ромашки!

Акция охватила более 25 регионов России, в том числе, Саратов, Самару, Севастополь, Екатеринбург, Ставрополь, Тулу.

фото предоставлено организаторами акции Самое главное — семья

фото предоставлено организаторами акции Творим

Добавим, что это далеко не единственная акция на Кубани, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия в честь святых Петра и Февронии, чья любовь оказалась сильнее всех испытаний судьбы и стала воплощением преданности и уважения, на Кубани проходят повсеместно. Они стартовали в крае в начале недели и продолжатся до 10 июля. В муниципалитетах проходят крестные ходы, благотворительные концерты, дни здоровья, развлекательные программы для детей, выставки, киноакции, массовые семейные праздники, фестивали и конкурсы.

Сегодня утром в Свято-Покровском храме Краснодара состоялась Божественная Литургия, которую возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. После во дворе храма чествовали 25 семей-юбиляров, проживших в совместной жизни 50, 40 и 30 лет. В честь праздника они были награждены грамотами и ценными подарками.

admkrai.krasnodar.ru Божественная Литургия

«Семья, любовь и верность — это основа основ для нашего народа, края и государства. Если мы будем это сохранять в своих сердцах, никакие жизненные невзгоды нам будут не страшны», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, пожелав участникам праздника здоровья и успехов во всех начинаниях.

Также сегодня глава края вручил медаль «Родительская доблесть» 14 многодетным семьям из Новороссийска, Армавира, Сочи, Абинского, Апшеронского, Гулькевичского, Каневского, Красноармейского, Курганинского, Ленинградского, Новокубанского, Северского, Темрюкского и Щербиновского районов.

krd.ru Символ праздника — ромашка

Поздравляя многодетные семьи, глава региона отметил, что праздник пропагандирует главную историческую ценность крепкой семьи, где много детей, забот, хлопот, и в то же время много счастья, есть уверенность в завтрашнем дне. Он напомнил, что в казачьем крае всегда жили вместе, рука об руку и старики, и молодежь. Семья, любовь и верность стоят во главе всей жизни, уверен Вениамин Кондратьев.

admkrai.krasnodar.ru Памятник Петру и Февронии

Отпраздновали День семьи, любви и верности и в Сочи. Здесь утром в православных храмах состоялись Литургии. По традиции после богослужения от храма Архангела Михаила до дворца бракосочетания, где установлен памятник святым Петру и Февронии, прошел Крестный ход. Здесь состоялся молебен, затем собравшихся поздравили настоятели храмов, мэр, председатель городского собрания Сочи. Главными гостями праздника стали образцовые сочинские семьи. Отдельно чествовать их будут в парке им. Фрунзе. Сразу восемь семей будут отмечены медалями Краснодарского края за крепкие брачные узы.