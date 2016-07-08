Кашира, Московская область, 8 июля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому полномочия депутата прекращаются досрочно в случае сокрытия или предоставления неверных сведений о доходах и имуществе в Мособлдуме назвали «излишним». По мнению заместителя председателя областного парламента Игоря Чистюхина, закон несправедлив по отношению к муниципальным депутатам, которым приходится нести на себе бремя бюрократических требований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

«Я считаю, что закон излишен. Есть возможности расправляться с неугодным депутатом, даже если он не предоставил данные, или они какие-то недостоверные, а недостоверной может быть, например, даже неправильная сумма на счете. За это человека можно лишить мандата. Эти меры не будут служить заявленному принципу борьбы с коррупцией. Кому надо что-то скрыть, он успешно найдет лазейку», — отмечает депутат.

Помимо этого Чистюхин полагает, что по отношению к муниципальным депутатам советов депутатов применять закон также излишне.

«Люди, которые не получают зарплату, которые даже ручку и листочек для заседания совета депутатов покупают за свой счет, вынуждены нести бремя регулярных отчетов. У них нет никак моментов, которые можно расценить как коррупционную составляющую», — заключил зампред.

Напомним, 8 июля по представлению областной прокуратуры депутат совета депутатов городского округа Кашира освобождён от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Он не предоставил вовремя сведения о своих доходах и имеющемся имуществе.

Как, в свою очередь, отмечает председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов, чиновник любого уровня, скрывающий свои доходы или имущество должен сложить полномочия, чтобы не подрывать доверие людей к власти.

«Считаю, что законодательство сейчас ужесточилось. Конечно, с одной стороны, муниципальный депутат не работает на постоянной основе, зарплату не получает, но с другой стороны, если человек идет на должность муниципальную или государственную или избран народом, он должен понимать, что он должен отчитываться. Если ты защищаешь интересы людей, решаешь вопросы, касающиеся жизни людей, то нужно отчитываться. Если не отчитываешься, то должен сложить полномочия, потому что это нарушает доверие людей к власти», — считает Наумов.

Однако он также подчеркивает, что закон не должен становиться оружием в борьбе с неугодными чиновниками.

«Самое главное, чтобы такая практика не была выборочной, а шла системно. А то у нас получается, что тот, кто не угоден, тот подвергается санкциям различным вплоть до увольнения, а тот, кто выполняет все и входит в команду властного клана, то тот неприкасаем, такого не должно быть», — заключил депутат.

Отметим, что оперативно прокомментировать ситуацию с увольнением каширского депутата в администрации городского округа не смогли — на телефонный звонок корреспондента ИА REGNUM никто не ответил. Тем не менее, как корреспонденту сообщил источник, речь идет о депутате Харламове С.М.