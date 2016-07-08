Москва, 8 июля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. 25 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» откроется Первый фестиваль кино. В программе — современные фильмы от независимых режиссеров со всего мира. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, в течение десяти дней зрители увидят десять картин, многие из которых станут российскими и московскими премьерами.

Unsplash Аудитория кинозала

По словам организаторов, смотр не предполагает соревнования и распределения призов, но предъявляет срез современных тенденций мирового кинематографа и позволяет заглянуть в его будущее. Все фильмы представляют разные точки зрения современных художников на то, как меняется человек в новой действительности.

«Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» существует уже 6 лет. Все эти годы каждое лето в нашем дворе проходят сотни лекций, дискуссий и показов, в том числе кино и сериалов. Раньше мы ограничивались небольшой кинопрограммой, посвященной какой-то определенной тематике, а масштабный кинофестиваль устраиваем впервые. Все фильмы объединены темой нашей летней программы «Новое мышление», а также тем, что они впервые показываются в Москве.

Самые громкие события кинофестиваля — это, конечно, фильм открытия «Неоновый демон» и российская премьера «Джульетты» Альмадовара. В планах повторять такой фестиваль ежегодно», — рассказывает PR-директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Анастасия Швецова в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Неоновый демон». реж Николас Виндинг Рефн. 2016. Франция, Дания, США Эль Фаннинг

Фильмы были отобраны к показу куратором программы, членом отборочной комиссии ММКФ Стасом Тыркиным. Откроет фестиваль картина-участник конкурса в Каннах «Неоновый демон» режиссера Николаса Виндинга Рефна с Эль Фаннинг и Киану Ривзом в главных ролях.

В своей новой ленте режиссер исследует, как современная одержимость красотой может превратиться в вид криминального безумия. По форме это классическая история взросления, превращенная в хоррор. Юная героиня Эль Фаннинг приезжает из маленького американского городка покорять фэшн-индустрию Лос-Анджелеса…

В программе смотра — фильмы-участники международных кинофестивалей:

«Джульетта» Педро Альмодовара , показанный в 2016 году в конкурсной программе Каннского фестиваля;

, показанный в 2016 году в конкурсной программе Каннского фестиваля; «Маленькие мужчины» Айры Сакса , представленный на Санденсе и в Берлине в 2016 году;

, представленный на Санденсе и в Берлине в 2016 году; «Рай» Сины Атайяны Дены , показанный в Локарно в 2015-м;

, показанный в Локарно в 2015-м; «Токийские банды» Сиона Соно — Торонто-2014.

Цитата из к/ф «Джульетта». реж Педро Альмодовар. 2016. Испания Джульетта

Среди фильмов-участников кинофестиваля будут и новейшие российские ленты — современная молодежная драма «Городские птички» Юлии Белой, получившая призы за режиссуру и лучшую женскую роль, а также приз зрительских симпатий на Национальном фестивале дебютов «Движение». Завершится проект московской премьерой киноальманаха «Петербург. Только по любви». Месяц назад фильм открыл программу Кинотавра-2016.

Кинофестиваль продлится в Институте «Стрелка» до 4 августа.