Минск, 8 июля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Белоруссия хочет создать в Калининградской области совместные предприятия по изготовлению востребованных металлоконструкций для строительной отрасли региона. Об этом было заявлено во время визита в Калининградскую область белорусской делегации во главе с вице-премьером Анатолием Калининым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ixiom.ru Металлоконструкция

В составе делегации из Белоруссии в регион прибыли министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, руководители крупных дорожной и строительной компаний. С российской стороны в переговорах участвовали заместители председателя областного правительства Александр Рольбинов и Максим Федосеев, профильные министры, представители бизнеса.

«Наше взаимодействие с каждым годом интенсивно растет. Увеличивается взаимовыгодный обмен продукцией, и это нас радует», — отметил на встрече Анатолий Калинин. По его словам, поставки калининградских товаров в Белоруссию превышают импорт белорусской продукции. В Калининградскую область поставляются белорусские продукты, пассажирская и дорожная техника, промышленно-строительные материалы.

Как сообщает пресс-служба Совета министров Белоруссии, стороны «обсудили на встрече возможность создания совместных предприятий по изготовлению востребованных металлоконструкций для строительной отрасли региона». «Такие изделия ускоряют сроки строительства жилья и других объектов. Акцент сделан на белорусское участие в строительстве «под ключ» областного онкологического центра», — говорится в сообщении.

По словам Калинина, с вице-губернаторами достигнута договорённость о разработке соответствующей дорожной карты, в которой будет прописан алгоритм действий и намечены сроки их реализации.

Кроме этого, участники встречи обсудили возможность создания центров продажи белорусских товаров в Калининградской области и развития других точек роста торгово-экономического сотрудничества. Вице-губернатор Александр Рольбинов сообщил, что с белорусской стороной обсуждались также возможности крупных поставок белорусского щебня и другие вопросы. «Мы сейчас прорабатываем возможность создания совместного предприятия для проведений проектных работ. Здесь белорусский опыт для нас очень важен», — отметил Рольбинов.

Делегация Белоруссии в сопровождении членов правительства Калининградской области посетила объекты, строящиеся с участием белорусских специалистов с применением белорусских строительных материалов. Также состоялось посещение Балтийской бетонной компании Калининградского торгово-строительного холдинга — одного из наиболее крупных потребителей белорусского цемента, щебня, кирпича и извести в регионе.