Варшава, 8 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил президента США Барака Обаму за укрепление безопасности в Восточной Европе и развертывание войск в регионе, передает Daily Mail.

Юлия Гринь Анджей Дуда

Дуда выступил после совместных с Обамой переговоров, длившихся 40 минут и прошедших перед началом саммита НАТО в Варшаве. Последний 8−9 июля обсуждает развертывание батальонов альянса в Польше и странах Прибалтики.

США планируют также разместить свою бригаду в Польше.

Дуда выразил Вашингтону благодарность «за добрую волю, за понимание того, что безопасность присутствует там, где находится сильнейшая армия, и эта армия — армия США».