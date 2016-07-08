Индонезия, 8 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Индонезии 12 человек умерли, простояв три дня в 20-километровой пробке в городе Бребес в провинции Центральная Ява. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает телеканал RT со ссылкой на представителя Министерства транспорта Индонезии Хеми Прамурахархо.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

Он сообщил, что 12 человек, среди которых несколько пожилых людей и один ребенок, скончались в период между 3 и 5 июля, стоя в пробке.

Гигантская пробка длиной 20 километров образовалась в городе Бребес из-за того, что тысячи людей направились на празднование завершения священного для мусульман месяца Рамадан. Пробка была настолько большой что индонезийцы даже назвали её Brexit, или Brebes Exit («Выезд из Бребеса»).

Причинами смерти людей в пробке стала чрезмерная усталость и осложнение проблем со здоровьем.

Стоит отметить, что массовые скопления людей на религиозных праздниках довольно часто заканчиваются трагедией. В Мекке во время хаджа довольно часто гибнут люди во время движения больших масс паломников.