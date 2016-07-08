Тверь, 8 июля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и генеральный директор Фонда Константин Цицин посетили Тверскую область 8 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Фото пресс-службы правительства Тверской области

Вместе с исполняющим обязанности губернатора Игорем Руденей представители корпорации посетили Бурашевское сельское поселение, участвующее в программных мероприятиях.

На данный момент программа переселения граждан из аварийного жилья в Бурашевском сельском поселении выполнена полностью: расселено 13 аварийных домов площадью 2 355,5 кв. м, новые квартиры получила 91 семья, это почти 170 человек. При строительстве учитывались все современные требования. Так, отопление пяти домов ведется от автономных модульных газовых котельных. Один дом оснащен индивидуальными котлами в каждой квартире.

Местные жители, переселенные из аварийных домов, рассказали гостям о новых квартирах, отметив, что нареканий по качеству нет. «До этого жили в бараках, теперь тепло, хорошо и даже очень», — поделились жители сельского поселения.

Наиболее успешные показатели выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья в регионе демонстрирует Калининский район. На эти цели было затрачено около 240 млн рублей, из которых 55% — федеральные деньги, 40% — областные, оставшаяся часть — средства муниципалитета. Всего в районе расселено 34 аварийных дома. Для этого было построено 11 многоквартирных домов. Новое благоустроенное жилье получили 204 семьи, это 425 человек.

Игорь Руденя отметил, что реализация программы переселения из аварийного жилья может служить примером выполнения поставленной задачи для других муниципальных образований Тверской области.