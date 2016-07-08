Москва, 8 июля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Главы правительств России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков обсудят 12 июля в Москве вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Астафьев Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков

«В ходе переговоров будут затронуты актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот России и Белоруссии по итогам 2015 года рухнул более чем на четверть. Тем не менее, эксперты отмечали, что взаимная торговля в физическом выражении по ряду направлений улучшилась — выросли объёмы и расширился ассортимент. В 2016 году взаимная торговля продолжила снижаться: по итогам I квартала товарооборот упал на 12% (около $5,4 млрд в денежном выражении).

7−8 июня Белоруссию посетила представительная делегация из России. Вместе с президентом Владимиром Путиным в Минск прибыли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, 13 губернаторов и представители ещё четырех десятков регионов России.

Одной из основных тем переговоров президентов двух стран была проблема погашения задолженности белорусских госпредприятий за потреблённую продукцию «Газпрома» и спор вокруг цены на российское «голубое топливо».

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко «жестко» указали министрам урегулировать проблемы по поставкам газа в Белоруссию и расчётам за него «в рабочем порядке». По его словам, президенты не пожелали выносить детали разногласий на высший уровень. Песков отметил, что в «чисто коммерческом» споре о цене на газ каждая из сторон апеллирует к договорным обязательствам. При этом Москва считает, что Минск не может рассчитывать на скидку при поставках российского газа, а должен выполнять контрактные обязательства.

Кроме этого, была обсуждена проблема контрабанды «санкционной» продукции из Евросоюза через Белоруссию в Россию. Участие в обсуждении на уровне президентов принимал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В частности, по словам пресс-секретаря, был поднят вопрос о поставках на российский рынок овощей и фруктов из африканских стран в сопровождении официальных документов при том, что фигурировавшие в документах конкретные фрукты в конкретных африканских государствах не растут. В итоге стороны договорились противодействовать поступлению на российский рынок «несанкционированных товаров».

Читайте также: Визит Путина в Минск: интересна ли Белоруссия России?