Калуга, 8 июля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов с супругой 8 июля в Калуге встретились с лучшими семейными парами региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

В мероприятии также приняли участие председатель регионального Законодательного собрания Николай Любимов с супругой, Митрополит Калужский и Боровский Климент.

В зале официальных приемов администрации области собрались пары из всех муниципальных образований, прожившие в браке более 25 лет и достойно воспитавшие детей.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Анатолий Артамонов заметил, что каждый приходит на эту встречу со своей историей успеха, но всех объединяет главная ценность — благополучие семьи. Подчеркивая важную роль крепких семей в единстве и сплоченности государства, он отметил: «Вы своим личным примером выполняете невидимую работу по формированию устоев нашего общества. Заменить тепло семейного очага нельзя никаким другим вкладом». Губернатор также подчеркнул, что Русская Православная Церковь, Калужская епархия и лично владыка Климент уделяют первостепенное значение вопросам укрепления семейных устоев и воспитанию молодежи на основе вечных христианских ценностей. Результатом целенаправленной совместной работы стали рост рождаемости и снижение социального сиротства. За три последних года вдвое увеличилось число многодетных семей, почти 90% детей-сирот устроены в семьи.

Свои пожелания гостям торжества адресовала и Зоя Артамонова: «Я желаю вам счастья, чтобы святые Пётр и Феврония охраняли ваши дома, ваши семьи и вашу любовь».

Все семейные пары получили из рук руководителей региона памятную медаль и грамоту «За любовь и верность».

В этот же день, по устоявшейся традиции, в сквере у храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялся праздничный молебен святым Петру и Февронии Муромским. Богослужение возглавил Митрополит Калужский и Боровский Климент. По его завершению владыка сказал: «Основой каждого общества является семья. Неслучайно верующие люди приравнивают семью к самой Церкви и называют ее «малая Церковь». Подобно тому, как в Церкви является центром жизни Христос, так и в семье центром жизни должен являться Христос, объединяющий всех нас и дающий нам любовь. Прекрасна семья, где дети и родители живут одним духом, вместе проводят досуг. Нам Господь дает возможность возродить традицию русской семьи, семьи целостной, объединенной любовью, где нет разделения. Я желаю, чтобы этот праздник помог нам».

В числе почетных гостей праздника были калужские семьи, отметившие в браке серебряные и золотые юбилеи, воспитавшие своих и приемных детей.

В рамках мероприятия состоялась праздничная концертная программа.

В День семьи, любви и верности управление ЗАГС города Калуги традиционно объявляет акцию «День без разводов», обращаясь к гражданам с просьбой не производить государственную регистрацию расторжения брака в этот день. Праздник святых Петра и Февронии Муромских должен стать примером нравственности, чистоты, верности и душевного тепла в семье.

В этот день молодоженам, вступающим в брак, родителям новорожденных малышей будут вручены поздравления от городских властей, а также символы праздника — кондитерские изделия в виде ромашек

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в администрации Обнинска, в городском Дворце культуры состоялся праздничный вечер. В торжественной обстановке памятными медалями святых Петра и Февронии «За любовь и верность» были награждены семьи, прожившие вместе 25 лет и достойно воспитавшие своих детей. Празднование Дня семьи, любви и верности в наукограде стало уже традицией. Это мероприятие проводится ежегодно. В разные годы награды удостоились известные в первом наукограде России семьи — Ильницких, Музалевых, Резниковых, Жарских и другие.

В этом году, как сообщил начальник Управления социальной защиты населения Владимир Жарский, награды получили: Александр и Лиля Герасимовы; Владислав и Лилия Зубаревы; Владимир и Людмила Неклюдовы; Юрий и Елена Оводовы и Борис и Лариса Поповы.

Напомним, Святые Петр и Феврония — уроженцы города Муром. Они прославились своей благочестивой жизнью и взаимной любовью. Перед смертью они постриглись в монахи. Петр и Феврония так любили друг друга, что просили Бога послать им смерть в один и тот же час, и завещали похоронить их в едином гробу.

Житие святых гласит, что всё вышло именно так. И сегодня мощи святых покоятся в одной гробнице в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

В 2012 году в Калуге был установлен памятник святым покровителям семьи — символ любви и верности, к которому за благословением на долгую и счастливую семейную жизнь приезжают молодожены и юбиляры семейной жизни.