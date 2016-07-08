Кашира, Московская область, 8 июля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Депутат совета депутатов городского округа Кашира освобождён от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Он не предоставил вовремя сведения о своих доходах и имеющемся имуществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

kaz.tengrinews.kz Недвижимое имущество

В ходе проверки исполнения законодательства о местном самоуправлении и противодействии коррупции удалось выяснить, что один из депутатов совета депутатов городского округа Кашира не представил сведения о своих доходах, расходах и об имуществе.

Каширская городская прокуратура внесла председателю Совета депутатов городского округа представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Депутат освобожден от должности в связи с утратой доверия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно Федеральному закону о «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.