Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга решили побить рекорд Рио-де-Жанейро и установить в городе огромную статую Иисуса Христа. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга.

Виктор Васнецов. Христос Вседержитель (фрагмент). 1896

Сообщается, что КГА рассматривает возможность установки в городе монумента Иисусу Христу работы скульптора Зураба Церетели. Общая высота монумента составит 80 метров (33 метра — статуя, 47 метров — постамент). Впихнуть такой монумент в черте города довольно затруднительно, и КГА пока не определился с предполагаемым местом установки. Может быть, монумент будет установлен где-то в Невском районе города.

В КГА сообщили, что поручение проработать вопрос установки монумента дал губернатор города Георгий Полтавченко.

Напомним, первоначально Церетели хотел установить свой памятник Иисусу Христу в Сочи, но там не нашлось места для столь крупного монумента. Теперь Церетели хочет поставить статую Иисуса Христа в Петербурге.