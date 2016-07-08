Берлин, 8 июля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. После референдума в Великобритании резко вырос подпорченный миграционным кризисом рейтинг канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает Reuters.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

По опросам канала ARD, с июня по сегодняшний день поддержка Меркель поднялась с 50% до 59%.

52 процента немецких респондентов считают выгодным членство Германии в Евросоюзе. До британского референдума 23 июня этот показатель составлял лишь 39%.

Рейтинг политических деятелей ФРГ с 74% по-прежнему возглавляет глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер. На втором месте — с 64% министр финансов Вольфганг Шойбле. Замыкает тройку лидеров Меркель.

За указанный период популярность партии канцлера — Христианско-демократического союза выросла с 31 до 34 процентов. На парламентских выборах 2013 года ХДС получил 41,5%.

Напомним, на референдуме в Великобритании 23 июня большинство (52%) ее граждан проголосовали за выход страны из Европейского союза.