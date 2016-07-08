Ростов-на-Дону, 8 июля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Ростовская область широко отмечает День семьи, любви и верности. Фестивали, конкурсы, чествование супружеских пар, познавательные часы проходят во всех городах и районах Дона. В некоторых муниципалитетах к этому празднику подготовились заранее и открыли выставки фотографий и книг на тему «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 8 июля.

AdinaVoicu Счастливая семья

Сегодняшний день для юбиляров семейной жизни начался с торжественных приемов, организованных в их честь. Так, по сложившейся традиции, донской губернатор Василий Голубев вручил знак «Во благо семьи и общества» 20 супружеским парам, которые скрепили свой союз от 25 до 70 лет назад, и по-прежнему являются примером любви, уважения друг к другу и верности. 40 донских семей были награждены на дому.

В донской столице торжества по случаю праздника продолжатся. В честь Петра и Февронии развлекательные программы подготовили городские парки. Так, в парке имени Горького состоится фестиваль семьи и театрализованное представление. В парке Революции пройдет концерт, конкурс на самый оригинальный детский транспорт, соревнование «Бабушкин пирог», а также тренировка по фитнессу для молодых мам. Кроме того, устроят организаторы и конкурс рисунков на асфальте. На набережной пройдет акция в поддержку семей детей-инвалидов.

Отметим, что накануне юным ростовчанам уже рассказали об истории праздника в детской библиотеке им. Космодемьянской. Там состоялся познавательный час «Семья — опора крепкая нам в жизни». Маленькие гости книгохранилища ознакомились с презентацией «Петр и Феврония Муромские», посмотрели мультфильмы «Сказание о Петре и Февронии», изготовили поделки из бумаги «Семейное дерево». А в Зернограде прошел конкурс «Миссис и мистер района». Супружеские пары города к этому празднику подготовили видеофильмы о семейной жизни, творческие номера, а также сшили вечерние наряды для дефиле.