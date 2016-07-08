Москва, 8 июля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Продление моратория на перечисление накопительных взносов из Пенсионного фонда (ПФ) в 2017—2019 было вполне ожидаемым, но такое решение не означает отмены в будущем обязательной накопительной пенсии. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 июля аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя возможное повторение заморозки пенсионных накоплений в 2017—2019 годах.

Старость

«Правительство говорило несколько месяцев о заморозке расходов госбюджета. И логично было предположить, что и для ПФР будет принят такой же порядок. Причина общая — острая нехватка средств в бюджете», — пояснил он.

За счет заморозки накопительной части будущих пенсионеров пенсия будет выплачиваться нынешним пенсионерам, говорит эксперт. «Без этого на текущие выплаты просто не хватило бы средств. Однако индексации пенсий на уровень инфляции в 2016 году все равно вряд ли будут осуществлены», — прогнозирует Гойхман.

По мнению аналитика, мораторий на отчисление накопительной части пенсии — явление временное. «Проблемы ближайших лет связаны с кризисными явлениями, которые все же не вечны. И в последующем накопительная пенсия должна улучшать положение грядущих поколений пенсионеров. Примечательно при этом, что по планам реформы, накопительная часть в будущем станет собственностью самих людей и будет отчисляться работодателями не в ПФР, а на счета граждан в НПФ. Тогда и отпадет возможность ее «заморозки», — констатирует Гойхман.

При формировании бюджета ПФР на 2017−2019 годы взято за основу продление моратория на перечисление страховых взносов на накопительную пенсию на весь трехлетний период, отмечается в материалах к проекту бюджета ПФР, подготовленного к заседанию Российской трехсторонней комиссии. Правительство РФ вводило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в НПФ в 2014—2016 годах, средства, отчисляемые в рамках обязательной накопительной части пенсии, перечислялись в ее солидарную часть. В 2016 году это позволило бюджету сэкономить 342 млрд рублей.