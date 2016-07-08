Тула, 8 июля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Спортивный семейный квест прошел в Туле в рамках всероссийской волонтерской акции «Любовь, семья, ромашка» 8 июля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Тульского волонтерского центра Александр Соколов. Акция проводится в 25 российских регионах «Российским движением школьников» совместно с «Ассоциацией волонтерских центров», а также Роспатриотцентром и посвящена Дню семьи, любви и верности.

Фото Тульского волонтерского центра

В этот день в детских домах, летних лагерях и воскресных школах добровольцы рассказывают об истории праздника и проводят мастер-классы по вырезанию различных предметов из бумаги. Свои поделки дети дарят прохожим взрослым и спрашивают о том, знают ли они, какой праздник отмечается в России 8 июля. Акция направлена на продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности как одной из важнейших задач всего российского общества.

В Туле праздник отметили в ЦПКиО им. П.П. Белоусова — семейным спортивным квестом. Всего в мероприятии приняли 18 человек — дети и взрослые. Разбившись на команды, участники должны были пройти шесть «станций»: ответить на вопросы викторины, участвовать в спортивной эстафете, выполнить различные задания. На каждой станции команды набирали очки.

Все участники квеста получили дипломы, а три команды победителей — призы, рассказал Александр Соколов.

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.