Вашингтон, 8 июля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В Вашингтоне полиция оцепила здание Капитолия и центр для посетителей. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили местные СМИ.

Sergey Belinin Оцепление

Сообщается, что полицейские оцепили здание Капитолия. Стражи порядка разыскивали женщину, которая могла быть вооружена. По неподтвержденным данным с огнестрельным оружием в руках был замечен один из работников Капитолия.

Позже оцепление было снято. Полиция подробности не сообщает.

Напомним, в апреле этого года в центре для посетителей Капитолия вооруженный мужчина открыл стрельбу. Тогда здание также было оцеплено полицией. Мужчина был задержан, ему предъявили обвинение в нападении с использованием оружия и вооруженном нападении на полицейского.