Киев, 8 июля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Правительство Украины отстранило от выполнения обязанностей заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина, которого накануне задержали на взятке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Об этом прессе сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Верховной раде сегодня, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы приняли решение его отстранить от должности, что является абсолютно логичным по отношению к тому, что произошло», — заявил он.

Комментируя ситуацию с заместителем министра здравоохранения, премьер отметил: «Сядут, аж загудят. Вот начинает гудеть. И будут сидеть, и никто им не поможет».

Гройсман публично поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины за работу и преданность.

«Надо вычищать и выжигать каленым железом то, что еще недавно было нормальным явлением — это коррупцию: и в нефтегазовой сфере, и в энергетическом секторе, и во власти. Это очень принципиальный вопрос… Поэтому еще раз хочу повторить: сядете, аж загудит. Я буду всячески этому способствовать», — подчеркнул премьер-министр, отметив, что он обращается к государственным служащим.

По информации прокуратуры Киева, «указанный чиновник создал систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности в дальнейшем осуществлять должным образом свои функциональные обязанности, в частности, проводить операции». В прокуратуре отмечают, что задержание является результатом «длительной антикоррупционной операции по разоблачению системного взяточничества с участием высокопоставленного чиновника Минздрава».