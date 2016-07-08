Рига, 8 июля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Латвия в 2015 году была второй по уменьшению численности населения в ЕС после Литвы, сообщает портал Mixnews.lv со ссылкой на данные Eurostat.

ptzgovorit.ru Сокращение населения

Так, в Латвии сокращение численности населения составило 0,87% в расчете на 1000 жителей, в Литве — 1,13%. В Хорватии спад численности населения составил 0,82%, в Болгарии 0,67%, в Греции 0,6%, в Румынии 0,56%.

Самый большой прирост численности населения был в Люксембурге (+2,33%), в Австрии (+1,44%), в Германии (+1,18%), на Мальте (+1,17%), в Швеции (+1,06%), в Дании (+0,84%) и в Бельгии (+0,72%).

В целом в прошлом году население увеличилось в 17 странах ЕС, в 11 сократилось.

Напомним, по официальным данным в Латвии в начале 2016 года было 1,969 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Eurostat за первый квартал 2016 года Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей — количество работающих уменьшилось на 0,1%, большее сокращение числа работающих в первом квартале было только в Польше — 0,5%.