Киев, 8 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. С начала 2016 года правительство Украины не выплачивает пенсии около 450 тыс. граждан страны, и несмотря на заверения чиновников, соцвыплаты до сих пор не возобновлены. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба украинского омбудсмена Валерии Лутковской, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Верещагин. Старуха-нищенка девяносто шести лет. 1891

«Но что делают при этом Минсоцполитики и все правительство? Они принимают постановление №365, которое теоретически должно было урегулировать вопрос восстановления пенсий. Но оно стопроцентно не будет выполнено, хотя бы потому, что нет ресурса для ее выполнения», — считает Лутковская.

По ее словам, постановление правительства №365 содержит «дискриминационные нормы» в отношении пожилых граждан Украины.

«Люди возвращаются туда, где опасно, но где есть крыша над головой и город. А мы при этом прекращаем соцвыплаты, потому что он не является настоящим переселенцем. Это категорически неправильно и приведет к ужасным последствиям», — прогнозирует Лутковская.

Ранее, 7 июля, старший советник по правовым вопросам Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR) Юг Биссо заявил, что граждане Украины, которые остались на неподконтрольных территориях Донбасса имеют право на пенсии без привязки к получению статуса внутренне перемещенных лиц. Он также подверг резкой критике заявления украинских чиновников, в том числе вице-премьер-министра Украины по социальным вопросам Павла Розенко, который употребляет термин «пенсионный туризм».

«Я также слышал выражение «пенсионный туризм». Для меня — это абсурд. Человек всю жизнь работал, и получать пенсию — его право. Мы выступаем за разграничение права на пенсию от необходимости получать какую-то справку или специальный статус. Взаимозависимость этих понятий приводит к дискриминации», — напомнил Биссо.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов выпустило доклад, в котором раскритиковало антисоциальную политику правительства Украины в отношении переселенцев. По данным ООН, в 2016 году власти Украины «приостановили или полностью отменили выплаты социального пособия более 600 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также заморозили выплату пенсий более 370 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей». В документе подчеркивается, что «сотни тысяч граждан Украины живут в страхе, опасаясь, что их лишат статуса внутренне перемещенных лиц, который позволяет им рассчитывать на социальные выплаты».