Москва, 8 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. «Душераздирающую» историю рассказал бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий о том, как он сам и футболисты сборной отреагировали на тотальное поражение в групповом этапе Евро-2016. Откровения Слуцкого опубликованы сегодня, 8 июля, на сайте «Р-Спорт».

John Fischer Футбол

Если верить Слуцкому, то в ночь после сокрушительного поражения от сборной Уэльса к нему в номер пришли скорбящие футболисты сборной и раскритиковали свою игру.

«Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы — говно», — поведал бывший тренер. Он сравнил этот акт коллективного признания собственной ничтожности с признанием алкоголиков.

«Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик — это самое основное, чтобы началось лечение. И когда во всех американских фильмах кто-то говорит: «Здравствуйте, я Марк Уэлблтон, я алкоголик», нам кажется, что это банальщина. А на самом деле это самое сложное», — рассуждает Слуцкий.

Оказывается, не все футболисты сборной сделали такое признание, отмечает Слуцкий (наверное, этого не сделали Кокорин с Мамаевым, забурившись с горя в очередной ночной клуб).

Далее Слуцкий начинает оправдываться. Он заявляет, что у сборной был слишком короткий период подготовки. С первого дня сборов до первой контрольной игры прошло семь дней. Слуцкий сказал, что хотел совместить «несовместимые вещи».

Бывший тренер посетовал, что в российском футболе нет суперзвезд. «Ты понимаешь, за счет чего можешь быть конкурентоспособен на таких турнирах. Например, за счет суперзвезд — но у нас их нет», — отметил Слуцкий.

На вопрос журналиста, кто из состава сборной играл лучше всех на Евро-2016, Слуцкий заявил, что это были Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич и Артем Дзюба.

Также Слуцкого спросили, какие три вещи он был сделал, чтобы исправить ситуацию в российском футболе. Бывший главный тренер считает, что нужно убрать к черту лимит на легионеров и вместе с тем ограничить зарплату российским футболистам. «Два потолка: до 23 лет и старше 23 лет. Старше 23 лет — условно один млн евро в год. Хочешь получать больше — езжай в Англию, Испанию, Италию. В конкурентную среду, где у тебя нет паспорта, где надо работать каждый день, где на 40 процентов не прокатит, а только на 100. До 23 лет — зарплата еще ниже», — пояснил свою мысль Слуцкий.

Напомним, сборная России очень плохо выступила на чемпионате Европы-2016 года. В трех матчах группового этапа сборная смогла набрать только одно очко, сыграв вничью с Англией — 1:1. Два других матча — против Словакии и Уэльса — были проиграны, причем игра с валлийцами завершилась разгромным счетом 3:0.

Сборную России ругают все. На сайте Change.org даже организовали сбор подписей за роспуск сборной. Петицию подписали более 400 тысяч человек. Особенно возмущает тот факт, что футболисты получают многомиллионные зарплаты, но вот за что, непонятно. Масло в огонь подлили случай с Кокориным и Мамаевым, которые в перерывах между матчами Евро-2016 были замечены в ночном клубе в Монте-Карло, курящие кальян и распивающие дорогие спиртные напитки.