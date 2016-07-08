Бангкок, 8 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. После вчерашнего поражения от сборной Бразилии россиянки к игре с хозяйками финальной части Гран-при отнеслись ответственно и победили своих соперниц достаточно уверенно.

Михаил Гуревич. Волейбол. 1926

[[[flag-th]]] Сборная Таиланда — [[[flag-ru]]] Сборная России 0:3 (25:27, 24:26, 19:25)

По результатам маленьких круговых турниров места в двух группах распределились так: в одной группе первые американки, вторые голландки, третьи китаянки, в другой группе первые бразильянки, вторые россиянки, третьи таиландки.

Теперь в полуфиналах сыграют США с Россией и Бразилия с Нидерландами. Китай и Таиланд разыграют пятое место.

Полуфинальные матчи пройдут завтра, 9 июля.