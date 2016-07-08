Нижний Новгород, 8 июля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. «В прошлые выборы в списке КПРФ был нижегородец, депутат Госдумы РФ Николай Рябов, сегодня я понимаю, что у него никаких шансов нет. А тех людей, которых нам «присылает» Москва для выборов в Государственную Думу и этого «мальчонку» (Дмитрия Горлова), которого спустили оттуда же, неделю назад ещё вообще никто не знал», — рассказал журналистам Владимир Буланов.

Советский плакат «Я голосую за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!». 1947

Напомним, список КПРФ на выборы в Заксобрание Нижегородской области возглавили Владислав Егоров и Дмитрий Горлов. Об этом со ссылкой на депутата Думы Дзержинска от КПРФ Александра Терентьева по итогам региональной конференции по выдвижению сообщило НИА «Нижний Новгород».

Согласно предоставленной информации, в общеобластную часть списка вошли первый секретарь обкома НРО КПРФ, зампредседателя ЗС, НО Владислав Егоров и гендиректор ЗАО «Промтоннельстрой» Дмитрий Горлов. «На конференции Горлов представился как руководитель общественной организации по защите прав потребителей в сфере ЖКХ. Он нижегородец, родом из Заволжья», — рассказал Александр Терентьев. Ранее КПРФ планировала включить в общеобластную часть списка депутата Госдумы РФ Александра Тарнаева и депутата областного Заксобрания Владимира Буланова.

Владимир Буланов отмечает, что предпринимать какие бы то ни было шаги уже поздно. «Сейчас все решения уже приняты, нет смысла дёргаться. Москва навязала Нижегородскому отделению КПРФ своих депутатов — кандидатов в Государственную Думу РФ. Я был и остаюсь рядовым членом партии и на сегодняшний момент не вижу смысла делать резкие движения», — заявил парламентарий.

По мнению Владимира Буланова, его убрали из списка «из-за неудобных вопросов по финансированию этой избирательной кампании, вернее, его полному отсутствию со стороны ЦК КПРФ».

«НРО КПРФ, не имея партийного финансирования, не может проводить в области относительно независимую политику, исполняя программные установки компартии. Вместо этого мы вынуждены постоянно искать каких-то нуворишей и «денежные мешки», которые за мандаты профинансировали бы как выборную кампанию, так и текущую деятельность. Это в корне неправильно, и я доводил до руководства свое беспокойство по этому повод», — цитирует Буланова «Коммерсантъ».

По данным избиркома Нижегородской области, уровень поддержки КПРФ в регионе сократился с 31,6% голосов на выборах 2011 года до 19,38% в 2015 году.