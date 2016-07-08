Киев, 8 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. 7 июля в Донбассе в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь солдат ВСУ получили ранения. Об этом 8 июля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бои на улицах Полоцка.1944 г

Лысенко уточнил, что гибель украинских солдат произошла в н.п. Лопаскино (Луганщина, под контролем ВСУ) в результате подрыва микроавтобуса на фугасе. В то же время шесть бойцов были ранены в результате боевых действий.

«Еще двое солдат получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве (в Каменке)», — отметил представитель Киева.

Лысенко сообщил, что вчера в селе Новоалександровка Попаснянского района (Луганское направление)позиции ВСУ попали под минометный обстрел со стороны ВС ЛНР.

«На Донецком направлении обстановка остается наиболее угрожающей. Противник активно использует минометы, в том числе в светлое время суток. Самый мощный обстрел произошел на Светлодарской дуге, возле н.п. Луганское в течение 50 минут враг выпустил 70 мин по позициям сил «АТО», — рассказал полковник.

При этом наиболее тяжелые и фактически круглосуточные бои продолжаются в промзоне Авдеевки, где, как было заявлено, ВС ДНР кроме минометов используют ствольную артиллерию.

Лысенко проинформировал, что войска противника атакуют бойцов ВСУ с восточного направления — рубежей Ясиноватая — Минеральное.

«За сутки на Донецком направлении зафиксировано 30 вражеских обстрелов, 14 из которых — из тяжелого вооружения», — добавил он.

Он также рассказал, что в Талаковке и Широкино (на Мариупольском направлении) зафиксировано два непродолжительных минометных обстрела позиций ВСУ.

«Интенсивные перестрелки между силами «АТО» и противником прошли в Марьинке, на окраинах Докучаевска, в районе Старогнатовки. В отличие от предыдущих дней, обстрелы происходят и в светлое время суток. Спокойных участков на линии столкновения нет, противник регулярно проводит ротацию личного состава на передовой и готовит их к дальнейшей войне», — считает полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля источник в военном ведомстве ДНР заявил, что за прошедшую ночь подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (район «Вольво-Центра», поселки Александровка и Трудовские), Зайцево (под Горловкой), Ясиноватая, Докучаевск, Саханка и Коминтерново. При этом украинские силовики выпустили 159 мин, а также применяли вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В военном ведомстве ДНР также отметили, что в результате ведения боевых действий были повреждены три жилых дома в Донецке и Докучаевске.