Киев сообщает о гибели двоих солдат ВСУ и ранении восьми за сутки
Киев, 8 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. 7 июля в Донбассе в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь солдат ВСУ получили ранения. Об этом 8 июля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Лысенко уточнил, что гибель украинских солдат произошла в н.п. Лопаскино (Луганщина, под контролем ВСУ) в результате подрыва микроавтобуса на фугасе. В то же время шесть бойцов были ранены в результате боевых действий.
«Еще двое солдат получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве (в Каменке)», — отметил представитель Киева.
Лысенко сообщил, что вчера в селе Новоалександровка Попаснянского района (Луганское направление)позиции ВСУ попали под минометный обстрел со стороны ВС ЛНР.
«На Донецком направлении обстановка остается наиболее угрожающей. Противник активно использует минометы, в том числе в светлое время суток. Самый мощный обстрел произошел на Светлодарской дуге, возле н.п. Луганское в течение 50 минут враг выпустил 70 мин по позициям сил «АТО», — рассказал полковник.
При этом наиболее тяжелые и фактически круглосуточные бои продолжаются в промзоне Авдеевки, где, как было заявлено, ВС ДНР кроме минометов используют ствольную артиллерию.
Лысенко проинформировал, что войска противника атакуют бойцов ВСУ с восточного направления — рубежей Ясиноватая — Минеральное.
«За сутки на Донецком направлении зафиксировано 30 вражеских обстрелов, 14 из которых — из тяжелого вооружения», — добавил он.
Он также рассказал, что в Талаковке и Широкино (на Мариупольском направлении) зафиксировано два непродолжительных минометных обстрела позиций ВСУ.
«Интенсивные перестрелки между силами «АТО» и противником прошли в Марьинке, на окраинах Докучаевска, в районе Старогнатовки. В отличие от предыдущих дней, обстрелы происходят и в светлое время суток. Спокойных участков на линии столкновения нет, противник регулярно проводит ротацию личного состава на передовой и готовит их к дальнейшей войне», — считает полковник.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля источник в военном ведомстве ДНР заявил, что за прошедшую ночь подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (район «Вольво-Центра», поселки Александровка и Трудовские), Зайцево (под Горловкой), Ясиноватая, Докучаевск, Саханка и Коминтерново. При этом украинские силовики выпустили 159 мин, а также применяли вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В военном ведомстве ДНР также отметили, что в результате ведения боевых действий были повреждены три жилых дома в Донецке и Докучаевске.