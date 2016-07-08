Москва, 8 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Троих сотрудников столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №29 задержали по подозрению в получении взятки в 3 млн рублей от бизнесмена за уменьшение суммы налогов и сборов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в следственных органах.

KlausHausmann Задержание

«Накануне в Москве по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей с поличным были задержаны трое чиновников ФНС. По предварительным данным, незаконное вознаграждение они получили за уменьшение суммы налогов и сборов, которые были насчитаны в ходе выездной проверки коммерческой организации», — заявили в правоохранительных органах.

Среди задержанных оказались два заместителя начальника инспекции ФНС №29 по Москве и старший государственный налоговый инспектор.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».