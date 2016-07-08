Чебоксары, 8 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Чувашии в I полугодии 2016 года построено 3497 квартир общей площадью 219,7 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 24%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1960

Из них строительными компаниями введено 148,2 тыс. кв. метров жилья, что на 26,5% ниже уровня января-июня 2015 года. Объём обеспечен за счёт строительства нового жилья. Жители Чувашии построили за шесть месяцев 71,5 тыс. кв. метров — это на 18% меньше по сравнению с I полугодием 2015 года.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади домов квартирного типа (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила 34 218 рублей. Это на 1,6% меньше к уровню января-июня 2015 года.

Ранее в Минстрое Чувашии заявляли, что в республике строятся 172 многоквартирных дома общей площадью 1,2 млн кв. жилья, из них 70% — с привлечением средств дольщиков. Долевое строительство осуществляют 69 застройщиков, которые возводят 117 объектов — с начала их строительства заключено 8,4 тыс. договоров долевого участия.