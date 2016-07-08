Вашингтон, 8 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. За последний месяц в США неожиданно резко выросла безработица, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В июне число безработных выросло с 4,7 до 4,9 процентов, говорится в сообщении Министерства труда США. Экономисты прогнозировали рост, но до 4,8%. Ранее в мае квоты достигли самого низкого уровня с 2007 года.

В то же время в прошлом месяце в США были созданы много новых рабочих мест. Без учета сельского хозяйства в министерстве труда насчитали 287 000 рабочих. Экономисты ожидали в среднем увеличение на 180 тысяч рабочих мест.