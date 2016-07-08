Ханты-Мансийск, 8 июля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В югорском Нефтеюганске перед судом предстанет подросток из Киргизии, забивший, как считают следователи, до смерти своего племянника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

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Следствием установлено, что в период с 15 по 16 февраля в одном из частных домов в микрорайоне 11А города Нефтеюганска обвиняемый 1999 года рождения причинил своему племяннику, 2011 года рождения несовместимые с жизнью травмы. Подросток нанес по ребёнку не менее 50 ударов руками, ногами и неустановленным в ходе следствия предметом. От полученных телесных повреждений мальчик скончался по пути в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в убийстве подросток проживал в съёмной квартире с 4-летним племянником. Родители ребёнка жили в другой квартире. Соседи говорили журналистам, что мира между детьми не было, и племянник подростка часто кричал и плакал.

На основании всех собранных по уголовному делу доказательств, заключений сложных судебно-медицинских экспертиз, показаний более чем 30 свидетелей, предварительным следствием составлено обвинительное заключение, которое в настоящее время уже утверждено прокурором. Дело направлено в суд.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

«В случае вынесения обвинительного приговора виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок не более 10 лет, с учетом несовершеннолетнего возраста обвиняемого», — сообщают в СКР по ХМАО.

В отношении родителей ребёнка, которые оставили детей без присмотра, возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кроме того, мать погибшего ребенка подозревается в совершении в отношении него преступлений, предусмотренных ст. 125 и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Оставление в опасности» и «Истязание несовершеннолетнего заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».