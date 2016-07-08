Киев, 8 июля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Варшаву для участия в саммите НАТО президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Отчет о переговорах публикует пресс-служба Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации пресс-службы, президент Турции «отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и в очередной раз осудил преследование крымских татар в оккупированном Крыму».

Также Реджеп Эрдоган подчеркнул: ничто не повлияет на укрепление украинской-турецкого стратегического партнерства.

Сообщается, что Порошенко и Эрдоган договорились о дальнейшей координации в сфере региональной безопасности и активизации экономического сотрудничества между государствами.

Также была достигнута договоренность о проведении в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. Главы государств поручили министрам иностранных дел подготовить его.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность турецкой стороне за недавнее решение об увеличении срока безвизового пребывания граждан Украины в Турции с 60 до 90 дней в течение 180-дневного периода, и в этом контексте президент Турции отметил рост количества украинских туристов.