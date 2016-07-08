Рига, 8 июля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля, возле здания Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге, прошла акция протеста против Североатлантического альянса, собравшая около 15 протестующих. Одновременно в поддержку НАТО выступили около десяти активистов. Два пикета отделяло всего около 50 метров, сообщает портал Rus.delfi.lv.

nato.int Премьер-министр Латвии и Генсек НАТО

Группа поддержки НАТО явилась в одинаковых майках с символикой Альянса, держа в руках плакаты и шарики. Надписи на плакатах гласили: «НАТО — наш гарант безопасности!», «Если не НАТО, Латвия станет еще одной Украиной» и др.

В свою очередь, члены движения «За независимую Латвию», выступающие против НАТО, вооружились плакатами следующего содержания: «Нет силам НАТО на нашей земле», «NATO, go home!», «Против милитаризации Латвии» и пр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, результаты социологического исследования, проведенного Центром исследований безопасности и стратегии при Латвийской национальной академии обороны показали, что 48% русскоязычных жителей Латвии против членства страны в НАТО. В свою очередь среди латышей 16% противников членства Латвии в Альянсе.