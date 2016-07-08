Хельсинки, 8 июля, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Стоимость финского экспорта в мае 2016 года сократилась на 7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года и составила 4,3 млрд евро. В то же время импорт в стоимостном выражении вырос на 4% до 4,4 млрд евро. Об этом свидетельствует предварительная статистика, опубликованная таможней Финляндии сегодня, 8 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wallspaper.ru Стружка древесины

В мае экспорт в страны ЕС сократился на 9%, в страны за пределами Евросоюза — на 3%.

Как отмечает финское издание Yle, снижается экспорт электронных товаров, металлов и мехов. В то же время растет экспорт продукции нефтеперерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Финляндии в своем последнем прогнозе отмечает, что промышленность страны сильно зависит от экспорта, показатели которого снижаются. В первом квартале этого года экспорт сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Аналитики обращают внимание на то, что наибольший спад фиксируется в поставках финских товаров в Россию.

Напомним, за период с 2012 по 2015 годы финский экспорт товаров в Россию сократился в стоимостном отношении на 44%. В большей степени сокращение вызвано падением цен на нефть и связанной с этим девальвацией рубля, считают эксперты финского исследовательского института экономики ETLA. Санкции, введенные из-за кризиса на Украине, только усилили амплитуду этого падения, отмечают экономисты.

Отметим, по итогам 12 месяцев 2015 года экспорт товаров из Финляндии в Россию упал на 32% и в стоимостном выражении составил 3,6 млрд евро. В свою очередь, российские поставки в Финляндию за указанный период сократились на 31% до 5,98 млрд евро. Стоит отметить, что доля РФ в структуре финского экспорта снизилась до 5,9% (для сравнения: в 2014 году она составляла 8%, в 2013-м — 9,6%).

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