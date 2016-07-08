Минск, 8 июля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Беларусь Елена Купчина и замминистра экономики Ирина Костевич 11−12 июля примут участие в седьмом раунде неформальных министерских диалогов стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

«Программой неформальных министерских диалогов предусмотрены дискуссии руководителей внешнеполитических ведомств стран ВП по перспективам многостороннего сотрудничества в рамках «Восточного партнёрства» и тематическая встреча с участием министров экономики, посвящённая вопросам развития малого и среднего бизнеса», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, Белоруссия является участницей программы ЕС для постсоветских республик «Восточноё партнёрство». Во внутренней политике Александр Лукашенко делает упор на «белорусизацию», предполагающую формирование новой идентичности белорусов, а во внешней — на «многовекторность», предполагающую отдаление от Москвы, манёвры между различными геополитическими центрами и диверсификацию экспортно-импортных операций.

В середине июня тема «Восточного партнёрства» затрагивалась на переговорах премьер-министра Белоруссии Андрея Кобякова с послом Германии в Минске Петером Детмаром. В ходе встречи глава правительства постсоветской республики высказал заинтересованность в «использовании существующих инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и ФРГ, а также потенциала «Восточного партнёрства» для стабилизации и развития белорусской экономики».