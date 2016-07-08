Нижний Новгород, 8 июля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Коммунисты Воротынского района требуют снять члена КПРФ Дениса Вороненкова с выборов в Госдуму РФ VII созыва, которые состоятся 18 сентября 2016 года, сообщает издание «Новости Нижнего Новгорода».

kprf.ru «Депутат КПРФ»

Петиция от их имени, обращенная к председателю ЦК партии Геннадию Зюганову, размещена на сайте change.org.

Денис Вороненков намерен принимать участие в выборах по одномандатному избирательному округу №129 в Нижегородской области.

Авторы петиции указывают на то, что действующий депутат является человеком очень состоятельным. «Посмотрите на его парк элитных автомашин, отраженных в декларации На это невозможно заработать, работая чиновником или депутатом», — говорится в тексте петиции.

Кроме того, авторы текста напоминают, что у Дениса Вороненкова есть статус доктора наук. Однако проведенная экспертиза показала, что его диссертация «Теоретические и нормативные основы судебного контроля в механизме разделения властей» (2009 год) имеет множество заимствований и, по сути, является плагиатом.