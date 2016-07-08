Грозный, 8 июля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Чечне трагически погиб малолетний ребенок. Годовалую девочку уложили спать в детскую люльку, а через некоторое время мать обнаружила ребенка без признаков жизни.

chto-proishodit.ru Ребенок

«Девочка умерла от удушья, запутавшись в матерчатой лямке от люльки», — сообщили в региональном Следственном комитете. Заводским межрайонным следственным отделом города Грозного проводится доследственная проверка по факту смерти девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в последнее время растет число случаев гибели детей, оставшихся без надзора родителей. Так, 23 июня утонули два подростка в Шалинском и Шелковском районах. Оба мальчика плавали в местах, часто используемых для купания, но при этом непригодных и не приспособленных для этого.

Неделей раньше в Чечне утонули на водных объектах двое детей. Трехлетняя девочка упала в реку в селе Мескер-Юрт Шалинского района. В Наурском районе 13-летний мальчик утонул в озере. 11 мая в селении Энгель-Юрт погибла двухлетняя девочка. В конце июня в Урус-Мартановском районе девятилетний мальчик катался на качелях, запутался в веревках и чуть не погиб от удушья. Все эти трагедии случились при отсутствии рядом взрослых.

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