Жан-Клод Юнкер: «Шульц должен остаться главой Европарламента»
Брюссель, 8 июля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Мартин Шульц должен остаться на посту дольше, чем планировалось, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ralf Roletschek
Мартин Шульц
Европейские институты в следующие два года должны возглавляться теми же лицами, как и до этого, заявил Юнкер журналу Spiegel.
Руководитель исполнительного органа ЕС аргументирует свою точку зрения тем, что Европу ожидают трудные времена. «Нам нужна стабильность», — говорит Юнкер.
Согласно изначальной договоренности, в январе 2017 г. социал-демократ Шульц должен был передать руководство кандидату от Европейской народной партии — крупнейшей фракции Европарламента.