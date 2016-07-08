Брюссель, 8 июля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Мартин Шульц должен остаться на посту дольше, чем планировалось, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ralf Roletschek Мартин Шульц

Европейские институты в следующие два года должны возглавляться теми же лицами, как и до этого, заявил Юнкер журналу Spiegel.

Руководитель исполнительного органа ЕС аргументирует свою точку зрения тем, что Европу ожидают трудные времена. «Нам нужна стабильность», — говорит Юнкер.

Согласно изначальной договоренности, в январе 2017 г. социал-демократ Шульц должен был передать руководство кандидату от Европейской народной партии — крупнейшей фракции Европарламента.