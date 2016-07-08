Тбилиси, 8 июля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Делегация Грузии предстанет на саммите НАТО с единой декларацией политических сил, которую подписали президент, премьер, председатель парламента и парламентские партии «Грузинская мечта», Республиканская партия, Консервативная партия, Национальный форум, «Свободные демократы» и «Единое национальное движение». Не присоединились к декларации лишь лидеры партии «Промышленность спасет Грузию», которые давно открыто выступают против интеграции с НАТО.

Флаг Грузии

В декларации говорится, что подписавшие ее партии, несмотря на политические разногласия, придерживаются единой позиции и считают, что Грузия является суверенным, независимым государством, стремится к созданию европейской демократии и полной интеграции в евроатлантические институты.

В документе подчеркивается и негативное влияние России на нынешнее положение Грузии. «Наша страна частично оккупирована Россией, которая объявила контролируемые ею субъекты независимыми государствами. В течение последних 25 лет из-за российской агрессии и вторжения в Грузию в 2008 году сотни тысяч граждан стали беженцами», — поясняют подписавшие декларацию политики.

По их словам, Грузия находится в полном территориальных конфликтов регионе, но в то же время ее местонахождение важно как логистический и энергетический коридор между Востоком и Западом.

Авторы декларации заверяют альянс, что Грузия остается приверженной мирному урегулированию споров и первой никогда не применит силу к своим соседям, но в то же остается верной принципам суверенитета и территориальной целостности своей страны.

«Мы ожидаем полной поддержки и помощи от наших партнеров из трансатлантического сообщества, чтобы Грузия сумела полностью интегрироваться с Евросоюзом, НАТО и всеми евроатлантическими институтами», — сказано в документе.

По мнению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, подписанная партиями декларация — очень важный документ, в котором выражена нерушимость курса страны на интеграцию с НАТО.

«Я хочу поблагодарить все партии за то, что когда вопрос касается внешнеполитических приоритетов, интересов страны, грузинские политические силы способны объединиться и выступить с единой позиции в пользу страны», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.