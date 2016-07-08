Даллас, США, 8 июля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В результате стрельбы в американском городе Даллас (штат Техас) пострадали 14 человек. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает телеканал RT.

pixabay.com Свечи

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Напомним, в Далласе вспыхнули акции протеста после того, как ранее на этой неделе белые полицейские убили двух афроамериканцев в штатах Луизиана и Миннесота.

В ходе акции протеста группа неизвестных открыла стрельбу по полицейским. На данный момент известно о 12 получивших ранения сотрудников полиции и двух раненных гражданских лицах.

Правоохранители задержали одну женщину и двух мужчин по подозрению к причастности к стрельбе в Далласе. Они не идут на контакт со следствием. Известно, что один нападавший застрелился.