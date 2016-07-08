Тула, 8 июля, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Традиционный областной праздник День поля состоялся в Туле, в населенном пункте Ильинское, 8 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Исаак Левитан. Поле. 1890-е

В рамках Дня поля состоялась выставка современной сельскохозяйственной техники и комплектующих, а крестьянско-фермерские хозяйства региона разместили столы с продукцией собственного производства. Для гостей праздника была организована дегустация сельскохозяйственной продукции.

Участников праздник поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин. Он констатировал, что труд работников сельского хозяйства приносит достойные результаты. Так, в прошлом году региону удалось собрать рекордный урожай картофеля за последние 20 лет. По мнению главы региона, важно закрепить этот успех и не сбавлять темп.

«Правительство Тульской области продолжит привлекать в отрасль инвестиции. Возвращать в сельхозоборот неиспользуемые земли. Обеспечивать жителей области доступной и качественной продукцией — нашей, тульской. Создавать достойные условия жизни на селе, без которых не будет эффективного труда», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона ознакомился с выставкой техники, продукции сельского хозяйства и животноводства. В частности, осмотрел стенд российского производителя сельскохозяйственной техники, предприятия ООО «Агрит», официального дилера по Тульской области завода ООО «КЗ «Ростсельмаш». Алексей Дюмин опробовал трактор «Versatile», производимый в России.

У стенда ООО «Богородицкий альянс» и Конструкторского бюро точного приборостроения (КБТП) главе региона представили инвестиционный проект по организации производства складского оборудования для приемки и транспортировки овощей. Данный проект разработан в рамках реализации государственной программы импортозамещения и в планах инвесторов реализовать его уже в этом году.

Также Алексей Дюмин осмотрел разместившийся на празднике контактный зоопарк, где размещены разводимые на территории Тульской области экзотические и редкие для нашей местности животные и птицы, например, страусы, нубийские козы, индюки, кролики.

Для всех гостей и участников праздника День Поля были организованы пункты питания, развлекательные площадки, катания на сельхозтехнике и лошадях, праздничный концерт.