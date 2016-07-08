Липецк, 8 июля, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Липецке на улице Ковалева может появиться приют для бездомных животных, передает портал Gorod48. Сообщество зоозащитников «Мы против тендера на убийство» получили информацию от мэрии, что вопрос о предоставлении участка для строительства приюта решается профильным департаментом.

Собака (фрагмент). Франсиско Гойя. 1823

Активисты просили у городской администрации выделить землю под приют. «В настоящее время департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для размещения приюта для бездомных животных предложен для рассмотрения земельный участок на улице Ковалева. По вопросу предоставления земельного участка необходимо обратиться в управление имущественных и земельных отношений Липецкой области», — такой ответ поступил зоозащитниками из городского департамента транспорта, дорог и благоустройства.

Зоозащитники активизировались в областном центре после публикации тендера на отлов и убийство бездомных животных на два миллиона рублей. По мнению липчан, эти средства было бы эффективнее потратить на приют для животных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема бездомных животных стоит довольно остро и в Липецке, и в целом по области. В 2016 ответственность за бродячих животных возложили на муниципалитеты, выделив для этого 12 млн рублей на транспортные расходы, на содержание безнадзорных животных в специально отведенных изолированных помещениях, в приютах, затраты на услуги по стерилизации, на умерщвление животных, зараженных опасными заболеваниями, и затраты на дезинфекцию клеток.

В 2015 году от вируса бешенства погибли два жителя Липецкой области: 15-летняя девочка из Ельца и 49-летний мужчина из Данкова. Животные, от которых заразились два человека, были домашними. После гибели девочки зоозащитники начали жаловаться на массовое истребление животных — после проверок выяснилось, что несколько компаний, занимавшихся отловом дворняг, на самом деле не имели помещений для передержки бездомных животных.