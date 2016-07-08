Чебоксары, 8 июля, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Лето 1941 года разделило жизнь страны на «до войны» и «после войны». О ней и её героях написано, спето и снято тысячи томов, песен и фильмов. Но она ещё не ушла в легенды до тех пор, пока живы её солдаты, живы свидетели того страшного времени. Участник Великой Отечественной 92-летний Гаврил Филиппов помнит всё, и эту память передает нам, чтобы помнили мы, чтобы не возникало никаких иллюзий о войнах. Потому что война — всегда боль и ужас, а День Победы — самый главный, священный праздник. К концу войны на груди ветерана сияли ордена Славы III и II степени и Отечественной войны I и II степени, медали «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги». Дорогами четырех фронтов — Первого, Второго и Третьего Украинского, Западного — прошел Гаврил Филиппов, получил 20 благодарностей Сталина. О дорогах войны и мира рассказал он корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Гаврила Филиппов

ПОВЕСТКА

Родился Гаврила Филиппов в деревне Малти-Питтикасы Канашского района в семье крестьянина-середняка. В печально известном 1937 году за недоимку долга местная власть сначала продала железную крышу дома, где жили Филипповы, а затем и сам дом. Пришлось всей семьей ютиться в небольшой мастерской деда, в которой большую часть занимала печь.

К началу Великой отечественной войны Гаврилу Филипповичу Филиппову было 17 лет, и он закончил девятый класс. Так что его сверстников практически сразу стали призывать на фронт. А Филиппова на призывном пункте медкомиссия забраковала из-за зрения: ещё в двухлетнем возрасте в результате несчастного случая он ослеп на правый глаз.

— Более того, меня признали вообще негодным к фронту. В общем, моей мечте стать военным летчиком было не дано осуществиться. А желание стать летчиком у меня зародилось в 1936 году, когда я увидел, как в нашу маленькую деревню Малды-Питикасы Канашского района прилетел на самолете (автобусы же тогда не ходили) односельчанин Федор Зефиров, в то время первый секретарь ВКП (б) Чебоксарского горкома партии. Мы, дети, облепили самолет со всех сторон, гладили его крылья, — вспоминает ветеран.

Осенью 1941 года Филиппов пошел в 10-й класс Ямашевской средней школы. Но военное время вносило суровые коррективы в учебный процесс: вместе другими школьниками в 40 километрах от своей деревни в районе села Салагаево Янтиковского района он возводил оборонную линию на случай взятия Москвы немецкими войсками (Сурский рубеж). Они рыли траншеи и противотанковые рвы, сооружали доты и дзоты, строили дамбы. И это в условиях 40-градусных декабрьских морозов — земля тогда промерзала на глубину до 1,5 метров, и ее приходилось откалывать специальными железными колунами. Эту работу прекратили лишь после изгнания фашистов из-под Москвы. Но окончить среднюю школу десятиклассникам всё же не довелось.

— 30 марта 1942 года повестка пришла и мне. Это было тяжелейшее время для армии, нужны были солдаты. Но, правда, из-за проблем со зрением меня не сразу отправили в действующую армию, сначала был Дальний Восток — курсы радистов-корректировщиков. Помню, как наш деревенский гармонист провожал меня с музыкой да прибаутками до самой околицы.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Новобранцев направили в Хабаровский край, в Князе-Волхонское училище. Но глубоким тылом назвать тот регион тоже было нельзя. Обстановка на Дальнем Востоке была напряженная: японцы поджидали подходящий момент для нападения на Советский Союз, когда страна ослабнет в битве с Германией. Никто из курсантов уже тогда не сомневался, что войны на Дальнем Востоке не избежать. После окончания годичных курсов радиотелеграфистов, в июне 1943 года, 400 человек новоиспеченных радиотелеграфистов 3-го класса получили погоны младших сержантов и назначения в воинские части. Гаврил Филиппов в составе маршевой роты был направлен на Западный фронт рядовым радистом в минометный батальон 45-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса.

— Как сегодня помню свой первый бой в июле 1943-го в лесу возле реки Угра (150 км южнее Москвы). На участок фронта, где шли тяжелые бои с фашистами, мы прибыли рано утром. Расчеты со своими 120-миллиметровыми минометами заняли огневые позиции на опушке леса за рекой Угра.

Началось такое светопреставление, такой ад, что не приведи Господь это видеть когда-нибудь ещё! В тот день я впервые увидел в боевых действиях наши реактивные минометы — «Катюши». Поначалу думал, что совсем оглох, но постепенно отошёл, а потом уже и вовсе привык к артиллерийской канонаде. Одновременно в небе шли воздушные бои, сбитые самолеты с хвостом дыма падали где-то за лесом, а в нейтральной зоне горела деревня, поднимая густой черный дым. По окончании этого боя в лесу, возле которого мы базировались, почти не осталось неповрежденных деревьев — одни пни, щепки… Повсюду лежали убитые бойцы, стонали раненые.

Среди ужаса боя разыгралась еще одна трагедия. Я по радиостанции корректировал огонь батареи. Только что передал командиру минометного расчета координаты попадания наших мин, как вдруг позади меня прогремел взрыв. Заряжающий, видимо, в спешке не заметил, что мина из орудия не вылетела, и допустил роковую ошибку: зарядил очередной ствол, и миномет разорвался. Погиб почти весь расчет. Я был на расстоянии 10 метров от них и один из осколков пробил мою каску. После этого, до самого конца войны, носил только эту каску.

ЖАТВА ВОЙНЫ

В августе 1943 года 45 механизированная бригада участвовала в Смоленской наступательной операции, освобождая города Ельню и Монастырщину. Через месяц наши части уже освободили Смоленск и вышли к границам Белоруссии. После взятия Смоленска младшего сержанта Гаврилова назначили начальником радиостанции артдивизиона, куда входили несколько артиллеристских подразделений.

— А вскоре после этого (война есть война) командир нашего артдивизиона подорвался на немецкой мине. Меня в той самой машине не было по чистой случайности… А сколько было их таких — случайных, внезапных — смертей на войне! Не перечесть. Хотя… Каждая смерть на войне внезапна. Но не могу забыть момент, когда на моих глазах убили шофера штаба нашего артдивизиона. Это было при освобождении города Починки. Ожесточенные бои шли в районе деревни Энгельгардтовская. Когда мы пришли на назначенную точку, нам была дана команда окопаться. Окопаться — это первое дело для того, чтобы остаться живым. Поэтому делали мы это всегда усердно. Так вот, мы с шофером нашего артдивизиона бригады вырыли небольшой окоп, чтобы во время боя укрыться от обстрела и установить там радиостанцию. Как только мы окопались, я установил на одном конце траншеи радио и связался с командиром минбата.

Устали, выбрались из ямы, перевести дух, сидим, курим, ноги опустили в окоп. В это время пришел полковой почтальон и вручил шоферу письмо. И только мой сослуживец начал читать письмо, как внезапно закручинился. «Мать пишет, что оба моих брата погибли. Теперь я один у нее остался…», — сообщил он. «Ну, гады! — со злобой прохрипел сосед. — Теперь я вам буду мстить и за них». И положил письмо в карман гимнастерки.

Тут же прозвучала команда: «Взвод, приготовиться к бою!». Началась немецкая танковая атака. Сосед решительно поднялся из окопа… И в эту же секунду меня буквально окатило кровью. Поворачиваюсь и замираю от ужаса: шальным немецким танковым снарядом, как бритвой, ему снесло голову. Он упал в окоп, только что вырытый нами. Похоронили мы с командиром взвода своего боевого товарища в том самом окопе. Каково-то было его матери получить третью похоронку и остаться одной!

— Страшно ли было на войне? Да, конечно, страшно. Но плохая привычка к постоянным смертям и надежда на то, что даст Бог — пронесет, помогали выжить и снова пойти в бой, — говорит Гаврила Филиппов.

НА АМЕРИКАНКЕ И ДВУКОЛКЕ

После освобождения Восточной Белоруссии 45-ю мехбригаду вывели на пополнение в подмосковный Наро-Фоминск, где бригада получила в числе прочего и новую радиостанцию РБМ, поставленную на полученный по ленд-лизу американский «Додж». Укомплектованная часть была направлена на Первый Украинский фронт, где разворачивалась Корсунь-Шевченковская операция по освобождению Правобережной и Западной Украины. Филиппов был назначен старшим радистом (на радиодежурства) к командиру бригады гвардии полковнику Михаилу Шутову.

— Была весна, конец марта, но погода стояла сквернющая, дул холодный и сильный встречный ветер, и в лица нам хлестал дождь вперемешку со снегом. На дорогах в грязи увязала почти вся техника — танки, автомашины. Солдаты руками вытаскивали её, и продвижение войск сильно замедлялось. Много машин так и осталось в той распутице, даже наш новый «Додж» — вроде легкий и шустрый — так увяз, что нам пришлось и его оставить в том бездорожье. После этого нам все чаще приходилось передвигаться пешком, таская радиостанции на себе. Так и прошел всю Украину, не расставаясь с рацией, — вспоминает ветеран.

Весной 1944 года фашисты разбомбили оба моста на Днестре. 45 механизированная бригада без техники — на лошадях, плотах, лодках, бревнах и досках — с боем форсировала реку (за что получила наименование «Днестровская») и начала гнать фашистов на запад, освобождая Молдавию. Уже в одной из молдавских деревень радистам удалось найти лошадей и двуколку, на которую они установили радиостанцию. На двуколке и доехали до Румынии, гитлеровской союзницы, где немцы заняли оборону с мая на все лето.

— Я к тому времени стал начальником радиостанции командира механизированной бригады генерал-майора танковых войск Александра Овчарова. Однажды мы с товарищем поехали на боевое задание. Неожиданно сзади на нас налетел румынский самолет, похожий на наш У-2, и из крупнокалиберного пулемета перебил задние ноги нашим лошадям. Затем сделал второй заход и теперь начал стрелять в нас. Мы залегли, и одна пуля пролетела в 5 см от моей головы, врезавшись в землю. Мы тогда не погибли по чистой случайности. Самолет улетел — видимо, летчик подумал, что попал в цель. И таких — случайных, счастливых спасений — тоже хватало на войне! Как-то мы с комбригом Александром Овчаровым (вместе с ним я ездил по фронтам уже до конца войны) проехали мост через реку, и вдруг — картина: на берегу немцы отдыхают, плещутся. Мы хотели было развернуться, пока нас не заметили, но фрицы уже открыли огонь. Нам повезло: успели зарулить в какой-то покрытый соломой сарай, а немцы, видимо, подумали, что мы скрылись в лесу и стрелять перестали. А попали бы в тот сарай — ничего бы от нас не осталось, — рассказывает ветеран.

ОРДЕНА СЛАВЫ

20 августа 1944 года началась Ясско-Кишиневская операция (из числа «десяти сталинских ударов»). А оценивая службу младшего сержанта Филиппова, командир роты управления мехбригады младший лейтенант Неведомский писал: «Работая радистом на рации командира бригады, во время боев обеспечивал отчетливой связью командира с частями. При совершении марша противник напал на машину радиостанции и другие машины. Он отбил атаку противника и уничтожил несколько солдат. Филиппов достоин награждения медалью «За отвагу». Командир роты правления 45-й мехбригады. 30.08.44 г. » А ниже приписка от 9.09.44 от военачальника выше рангом: «Награжден орденом Славы III степени».

В этом сражении Гаврил Филиппов проявил, не только смелость, но и смекалку, заботясь о бесперебойной радиосвязи, ибо она была «глазам и ушами» командиров, особенно во время наступления.

— Наша армия был укомплектована и американскими танками. Один из них был подбит в бою, и мы со старшим радистом сняли с разбитого американского танка два аккумулятора по 32 кг каждый и радиостанцию марки «19-МК». И установили её на «Додже» рядом с нашей рацией РБМ. Теперь не было надобности подолгу переключать нашу РБМ то на одну, то на другую волну, чтобы обеспечивать и внутрибригадную связь, и связь бригады с корпусным командованием. Так и работали у нас дружно две радиостанции — советская и американская, вплоть до конца войны.

В марте 1945 часть армий 2-го Украинского фронта, в том числе и 18-ю гвардейскую (так стала называться 45 мехбригада после успешного проведения Ясско-Кишиневской операции), перебросили на поддержку войск Третьего Украинского фронта. Его линия проходила в то время в районе озера Балатон, где немецко-фашистское командование сосредоточило крупные силы для перехода в контрнаступление.

— Мы с комбригом Овчаровым находились на корректировке местности, и неожиданно обнаружили немецкие танки там, где их не должно было быть. Так что передовые части нашей бригады, где были и мы, оказались в окружении. Фашисты готовились к внезапной атаке. Медлить было некогда, и комбриг лично связался с командиром 9-го (переформированного из 5-го) механизированного корпуса генерал-лейтенантом Михаилом Волковым, открытым текстом сообщив координаты сосредоточения немецких танков, чтобы наши орудия ударили по ним. Не прошло и 10 минут, как по немецким танкам открыли огонь наши «Катюши», десятки танков взлетели на воздух. Атака немцев на нашу окруженную группировку была сорвана, остальные части бригады догнали нас, и занятая позиция осталась за нами. Позже за спасение войсковой части мы с комбригом удостоились наград: полковник Овчаров был удостоен звания Героя Советского Союза. За разгром 11 танковых дивизий у озера Балатон всем бойцам бригады Сталин объявил благодарности, — вспоминает Гаврила Филиппов.

В районе венгерского города Шаги произошел внезапный бой, за который Филиппов получил орден Славы II степени.

— Мы наскочили на немецкую роту, ничего не подозревавшую и двигавшуюся по дороге навстречу нам. Они не успели вовремя заметить нас и продолжали двигаться походным маршем. Мы, экипаж из 4-х радистов, решили принять бой. Рассредоточившись и хорошо укрывшись за деревьями и выступами рельефа, подпустили противника максимально близко. По команде мы открыли шквальный огонь и положили почти всю роту — 25 автоматчиков.

Этой бой не прошел незамеченным командованием. В наградном листе Гаврила Филиппова от 16.04.45 года написано: «Гвардии младший сержант Филиппов Гаврил Филиппович, организуя группу бойцов, уничтожил немецких автоматчиков и 10 человек взял в плен». Там же писалось что Филиппов, «работая начальником радиостанции у командира 18 гвардейской механизированной Днестровской, находясь все время на наблюдательном пункте, своей хорошей работой обеспечивал беспрерывной связью управления связи командира с частями и выше. Несмотря ни на какие трудности, во время сильного огня противника гвардии младший сержант Филиппов Гаврил Филиппович ни на минуту не прекращал свою работу и своевременно передавал и принимал приказы командира».

ПОБЕДА

— С боями наши войска дошли до Австрии и Чехословакии. День Великой Победы — самый знаменательный и долгожданный в моей жизни, я встретил в столице Чехословакии — Праге, городе прекрасном, но изрядно поврежденном войной. Только нам приходилось видеть и худшее, когда от населенных пунктов оставались одни камни. Это большие города — Сталинград и Минск, лежавшие полностью в руинах. Это и маленькие деревеньки — такие, как румынская Кирпицы. Наши войска, переправившись по понтонному мосту через реку Прут на западной границе Молдавии, остановились на окраине этой деревни. Нас подвезли танкисты-попутчики.

В конце апреля 1944 года здесь было изумительно красиво — цвели сады, зеленели ржаные поля. Люди встречали нас приветливо, хлебом-солью. Её жители до сих пор не знали, что такое война. На эту деревню никогда не падала ни одна бомба, ни один снаряд. На какое-то время мы почувствовали покой мирной жизни… Вдруг в полдень налетели несколько немецких «юнкерсов» и начали бомбить наше расположение. Сидя в танке, я чувствовал, как волна от близких разрывов раскачивает нас… А после налета деревню было не узнать: над ней стоял густой дым, горели дома… Перед глазами стоит до сих пор разбомбленный дом, смертельно раненая молодая румынка, которая встречала нас, и плачущий на её груди годовалый ребенок. А мы после налета хоронили убитых, погибли и многие мои сослуживцы вместе с командиром роты, капитаном Вербой.

9 мая 1945 года помню, как будто это было вчера: мы маршем проходили через Прагу, население города встречало нас восторженно, от радости мы подбрасывали друг друга на руках, плясали до того, что отлетали подметки, выпустили в небо весть оставшийся запас снарядов. Можно много говорить о том ликовании, которое тогда мы испытали, но полностью его понять сможет, только человек сам переживший ту страшную войну. Сколько полегло друзей и сослуживцев ради этой Великой Победы…

И ВНОВЬ — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

К концу войны на груди Гаврила Филиппова сияли ордена Славы III и II степени и Отечественной войны I и II степени, медали «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги». Дорогами четырех фронтов — Первого, Второго и Третьего Украинского, Западного — прошел Гаврил Филиппов, получил 20 благодарностей Сталина.

Но и после Победы не скоро мне пришлось снять ему военную форму. В июне 1945 года 6-ю гвардейскую танковую армию перебросили на Дальний Восток, в состав Забайкальского фронта, для участия в разгроме японских милитаристов в Китае и Корее. В операциях на китайской территории рация Филиппова обеспечивала связью командира бригады с комкором на расстоянии до 130 км при нормальном радиусе действия рации в 30 км.

Начальник связи бригады гвардии капитан Журавлев, характеризуя боевую работу Филиппова, писал: «В боевых операциях, находясь с оперативной группой, большей частью вынужден работать на ходу, что накладывает соответствующий отпечаток на работу радистов, сильно осложняются условия связи, почти исключена возможность подзарядки аккумуляторов, так что рация большинство времени работает на слабых аккумуляторах. Филиппов успешно справляется со всеми этими трудностями и еще оказывает большую помощь радистам частей, заряжая им аккумуляторы».

— Мы там прежних трудностей уже не испытывали. Если на Западе мы потеряли сотни танков, то в боях с самураями наше подразделение лишилось только одного: японский летчик-смертник на своем самолете спикировал в танк, шедший во главе колонны. Завершился боевой путь взятием и освобождением легендарного Порт-Артура. Его во время русско-японской войны 1904−05 годов защищал украинский солдат-артиллерист Григорий Гринько. Разве он мог он тогда представить, что через 40 лет, в 1945 году, в этот город первыми ворвутся танки 6-й танковой армии под командованием его сына — генерал-полковника танковых войск, дважды Героя Советского Союза Андрея Кравченко? — улыбается ветеран.

УЧЁБА

Война с Японией закончилась быстро. После демобилизации его оставили на сверхсрочной службе радиотелеграфистом по радиопеленгации над Турцией и Ираном в воинской части «особого назначения» в городе Куба в Азербайджане. Но пора было задуматься и о мирной профессии. Чтобы не терять времени и учиться без отрыва от воинской службы, в 1948 году Гаврил Филиппов подал заявление в Азербайджанский педагогический университет (г.Баку) на исторический факультет и был принят.

— Я с детства знал только две мужских профессии на селе — учитель и тракторист. И профессия учителя меня очень интересовала. И учиться мне очень нравилось. В нашей деревне школы не было, и первые четыре класса мы ходили в соседнюю деревню Атыково — по 2 километра туда и обратно пешком. А с 5-го по 10-е классы мерил ногами дорогу от Ямашевской средней школы — а это уже по 7 км туда и обратно. И так — каждый день, без пропуска, в любую погоду. Даже когда мама говорила: «Посмотри сынок, что на улице-то творится», я брал свою самосшитую сумку и отправлялся в школу. А потом столько за свою жизнь отмахал километров, что если свить их в одну веревку, то хватит не единожды обмотать вокруг земного шарика.

В Кубе Гаврил Филиппов познакомился с девушкой-сибирячкой, жившей по соседству на съёмной квартире. Через некоторое он время демобилизовался, и уже с женой вернулся на родину, стал работать в Канашском горкоме партии пропагандистом. Обучение закончил в 1953 году в Чувашском педагогическом институте и получил диплом учителя истории и географии.

К сожалению, и мирное время приносит трагедии: пытаясь спасти детей от вспыхнувшего дома пожара, погибла его жена и один ребёнок. На руках Гаврила Филипповича остался малолетний сын. Несколькими годами позже от военкомата его отправили на трехмесячные курсы в Татищево. А на обратном пути в вагон, в котором ехал домой Гаврил Филиппович, села молодая красивая женщина, которая затем стала ему женой. Со своей женой Раисой Петровной они прожили 60 лет, вырастили пятерых детей, из них двое тоже работают педагогами.

НА ПАМЯТЬ — ШКОЛЫ

Гаврил Филиппович начал работать в жележнодорожном училище помощником по культурно-массовой работе, периодически ездил в Чебоксары на занятия по линии пропаганды. В одну из таких поездок столкнулся с министром просвещения Василием Каховским, который предложил ему пойти директором в Янгличскую школу. Школу эту строили на основе разрушенного храма, и идти на такое строительство народ побаивался. Как бы то ни было, школу все же строить, а не дровяной склад — пошел… Построил за год. И тут к нему в школу приехал первый секретарь райкома партии Александр Петров, и предложил перебраться директором в школу в Больших Бикшихах, поближе к Канашу, и начать строительство и там. Оттуда направили в Шакулово, Мокры, Малые и Средние Кибечи.

— Все время меня на строительство школ посылали. «У тебя получается!» — говорили. Я строил и переходил в другую. Всего в 14 школах работал, из них пять строил. Строил по новым технологиям, из Чебоксар привозил железобетонные потолки. В Янгличах — пятиклассную деревянную, с теплым коридором. В Средних Кибечах — пятиклассную каменную с теплым коридором и паровым отоплением, что было новинкой для деревенских школ тех лет, ведь обычное отопление было печным. В Мокрах — тоже с паровым отоплением, в Больших Пикшиках — с каменной мастерской. Так что на память о себе оставил Чувашии школы, — говорит ветеран.

20 лет Филиппов руководил школами в сельской местности, а после переезда в Чебоксары еще 20 лет работал учителем истории и географии в училище №8, школах №№17, 20, 29, 40, 43 и 60. Даже уже будучи на заслуженном отдыхе, всё еще преподавал историю и географию. Так что на ниве народного образования Филиппов служил 50 лет.

Учителем Гаврил Филиппович был строгим. За невыполненные задания безжалостно ставил «двойки» прямо в журнал, на дух не переносил лентяев. Ведь только трудом можно добиться поставленной цели. И примером этому был он сам.

— Когда я сам учился, бесплатными были только семилетки, с 8 класса платили за учебу по 150 рублей в год. А на эти деньги корову можно было купить в то время — видно, потому и получилось, что из нашей деревни в 8-й класс пошел я один. Мы с отцом решили, что вместе будем зарабатывать на учебу в Атыковской артели инвалидов — там работал мой отец, инвалид Первой мировой войны. Я стал помогать ему: заготавливал лыко и бересту, плел лапти и веревки — современной молодежи и невдомек, что это за работа! Ездил на лошади за мочалом в Шемуршу, а в Чебоксары — за солью. А ещё и домашнее хозяйство: у нас были коровы и лошадь, за которыми надо было ухаживать. Но как-то одновременно успевал и учиться. Просто не привык расслабляться и медлить. И так — всю жизнь.

Несмотря на возраст, 93-летний ветеран на хвори не жалуется. Но горько ему смотреть на то, что происходит сейчас со страной, с Украиной. Ведь Украина и Россия всегда были неделимым целым. А Советский Союз побратал множество народов, чьи представители плечом к плечу воевали за Родину. Ведь в том бою вместе с чувашем Филипповым роту немцев «уложил» многонациональный экипаж — украинец Боженко, белорус Белашевский и русская Сергеева.

— Уже после войны мой комбриг Александр Овчаров в одном из писем мне сообщил: «Во время своего отпуска я съездил к себе на свою родину, на Украину, в город Остер Черниговской области. Там я посетил могилу вашего земляка Михаила Сеспеля». Да, действительно, это сообщение было тогда для меня новостью, ведь я до тех пор не знал, откуда родом мой комбриг. А ведь сам я родился в деревне, которая находится в 3 километрах от родной деревни Сеспеля. Я свое время бывал на экскурсии в ней, и в доме, где родился поэт. И сколько таких тонких нитей, которые переплели судьбы всех людей нашей страны? Глупо и недальновидно рвать эти связи ‑ и дружеские, и экономические, и исторические. Виновны в этом политики, но не народ, — подчёркивает ветеран.

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В сентябрьские дни, как правило, собираются друзья-дальневосточники в свой музей Воинской славы, который создан в школе №3. Правда, сейчас, к сожалению, всё реже и все в меньшем количестве. И главное их желание, чтобы Россия больше никогда не видела войн.