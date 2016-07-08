Оренбург, 8 июля, 2016, 16:05 — ИА Регнум. «Гражданская Платформа» реформирует региональное отделение в Оренбургской области. Релиз с таким заявлением распространила 8 июля пресс-службы партии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

праваяпартия.рф Председатель Политического комитета партии «Гражданская Платформа» Рифат Шайхутдинов

Однако информации о том, в чем будет заключаться реформа, нет. По данным реготделения, сейчас в Оренбуржье остается четыре члена партии. Бывший лидер местного отделения Татьяна Титова отметила, что вслед за ней заявления о выходе написала почти половина ее коллег.

В официальном заявлении говорится, что по итогам VII съезда партии было принято решение о необходимости реорганизации регионального отделения в Оренбургской области, в том числе об исключении в соответствии с Уставом «Гражданской Платформы» секретаря реготделения Татьяны Титовой за систематические действия, подрывающие доверие к партии.

«Гражданская Платформа» — молодая партия, но мы активно участвовали в региональных выборах за последние три года. Партия оказывала мощную поддержку региональным отделениям, поэтому проводила успешные кампании. Сейчас началась первая в истории «Гражданской Платформы» федеральная кампания. С теми, кто боится брать на себя ответственность, хочет спекулировать дешёвым пиаром, нам точно не по пути», — отметил председатель Федерального политкомитета «Гражданской Платформы» Рифат Шайхутдинов.

По словам лидера, основная функция любой партии — это участие в выборах: «В этот период происходит мобилизация всех партийных ресурсов — людских, финансовых, информационных. И сразу становится видно, кто не готов к такой мобилизации, кто не готов к командной работе, а хочет «отсидеться в кустах». С такими людьми каши не сваришь, и мы будем с ними расставаться без сожаления».

У теперь уже экс-руководителя регионального отделения Татьяны Титовой свое видения ситуации. Напомним, ранее она выразила несогласие с методами подготовки партии к выборам. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 8 июля она призналась, что после ее выступления в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге», где она озвучила эту позицию, последовал звонок из Москвы, и состоялся, по ее словам, жесткий разговор. Ей предложили либо дать опровержение, либо выйти из партии.

«На съезде разговор на тему моего исключения не велся вообще», — подчеркнула Титова и призналась, что ей предлагали быть в партсписке.

«Я всегда шла на результат. Видя, какая подготовка ведется, я приняла решение не участвовать в этой кампании ради того, чтобы только быть в списках. Я не увидела стратегии, нацеленной на успешное проведение выборов, раскрутку партии», — сказала она.

По мнению Титовой, федеральный центр должен поддерживать регионы. А пока получается, что достижения отделений — это заслуга исключительного регионов, которые замкнуты на себя: «Но на выборах федерального — то уровня должна быть федеральная поддержка!».

«Думаю, что партия сделала большую ошибку, вытащив этот скандал на всеобщее обозрение. Я имела право на публичный комментарий. Надо уметь признавать свои ошибки, чтобы вовремя их исправлять. Моя совесть чиста», — сказала Титова.

Она также сообщила, что пока намерена переждать время. Уходить из политики она не собирается.

В пресс-службе «Гражданской платформы» сообщили, что партийный список на выборы в Госдуму РФ включает 268 кандидатов и разбит на 41 территориальную группу. Разделение территории было проведено по предложению региональных отделений. Отдельную территориальную группу имеет Оренбургская область.

Ранее Титова отметила, что все четыре кандидата, утвержденные в региональной части от Оренбуржья, из других субъектов РФ. Никого из них она не знает.

«Оренбургская область является важным регионом, Партия не может игнорировать интересы наших сторонников и избирателей. С учётом провальной организационной работы регионального отделения, которое фактически самоустранилось от подготовки к сентябрьским выборам, в территориальную группу вошли ответственные люди из других региональных отделений, кто готов вести работу в Оренбургской области», — отметил со своей стороны лидер партии Рифат Шайхутдинов.

Напомним, что ранее доктор политических наук Галина Шешукова выразила мнение, что на федеральном уровне зря не учли участие Титовой в губернаторских выборах, где у нее был неплохой результат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Титова принимала участие в качестве кандидата на выборах губернатора в 2014 году и набрала 4,5% голосов, заняв третье место. Кроме того, в 2015 году она участвовала в выборах депутатов горсовета Оренбурга по округу №4 и заняла второе место (14,74% голосов).