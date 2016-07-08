Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 июля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнование епископу Переславскому и Угличскому Феодору в связи с трагической кончиной наместника Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском игумена Даниила (Соколова). Об этом сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

игумен Даниил

«Болью в моем сердце отозвалось известие об убиении игумена Даниила (Соколова), наместника Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском, внесшего весомый вклад в возрождение этой древней обители», — говорится в Патриаршем послании.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил глубокие соболезнования всем, кому был дорог отец Даниил, «тем, кто потерял духовного отца и пастыря, сослужителя и помощника, брата во Христе и близкого человека».

Отпевание новопреставленного игумена Даниила состоится 9 июля в Троицком монастыре Переславля-Залесского.